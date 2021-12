Relatant avec passion et vivacité cinq siècles d’Histoire, l’écrivaine française Catherine Hermary-Vieille remonte le cours de l’Histoire dans un nouveau roman magistral, Les exilés de Byzance. Dans cette fresque, elle raconte le parcours de deux frères séparés par la guerre qui se font la promesse qu’un jour, leurs descendants seront à nouveau réunis.

Le roman s’ouvre le 29 mai 1453 à Byzance (Constantinople), sur le point de capituler. Des hordes de soldats ottomans se lancent à l’assaut de la capitale de l’Empire romain d’Orient et la mettent à feu et à sang pour le compte de leur chef, le sultan Mehmet II.

Au cours de cette tuerie, deux frères réussissent à s’enfuir, mais le destin les oblige à se séparer. Nicolas et sa femme partent vers la Russie et Constantin va rejoindre Alep. Ils se promettent de se retrouver un jour – et si ce n’est pas eux, ce seront leurs enfants, leurs petits-enfants, ou leurs descendants.

Pour les deux frères Dionous, une longue errance commence. De pays en pays, de rêves en désillusions, les hommes et leurs familles vont plonger dans les turbulences de l’Histoire. Les uns trouveront le salut dans le monde des arts, les autres dans l’agriculture. En 1953, leurs descendants se retrouveront dans la même exposition sur l’art russe, à Istanbul, qui s’appelait autrefois Constantinople et Byzance.

Catherine Hermary-Vieille, nullement intimidée par l’ampleur de la tâche, s’est installée dans son bureau avec son stylo et ses carnets et s’est lancée dans l’écriture.

Cette passionnée d’histoire s’est plongée dans les recherches pour recadrer ses personnages dans leur contexte, de la fin du Moyen-Âge, jusqu’au 20e siècle.

« La conquête de Constantinople, ce n’est pas très réjouissant », convient-elle. « C’est capital parce que c’est la chute de la dernière présence importante de chrétiens d’Orient. C’était la capitale des chrétiens d’Orient et après, ils n’ont plus été que des groupuscules qui ont été de pays en pays, de la Syrie au Liban, du Liban à la Palestine. C’est la fin de la présence chrétienne, avec une force politique et militaire. »

L’auteure explique que le volet russe du roman, l’exil de Nicolas, lui est venu en raison de sa grande admiration pour la culture russe jusqu’au 20e siècle, pour sa littérature, son architecture, sa sculpture. « Ça m’a permis de faire des recherches approfondies et d’apprendre énormément de choses », dit-elle.

Le côté proche-oriental lui est venu par un ami libanais qui lui a raconté que ses parents et ses grands-parents venaient de Syrie, que ses arrière-grands-parents venaient d’Antioche et d’Alep et que leurs ancêtres lointains venaient de Byzance (Constantinople). « Ils ont conservé leur religion orthodoxe, absolument sans faillir, depuis Byzance jusqu’à maintenant. »

La romancière voulait faire une longue histoire qui fût à la fois enrichissante, où culturellement l’on apprend beaucoup de choses, et distrayante. « Un vrai roman. Je me suis laissée emporter par des personnages qui sont pratiquement tous imaginaires. »

L’écriture s’est formidablement bien passée. « Je suis un vieux “rocker” et c’est un bonheur de manier les mots de notre belle langue française qu’on attaque de tous côtés maintenant. C’est une évasion totale. »

Catherine Hermary-Vieille est une des reines du roman historique.

Depuis Le grand vizir de la nuit (Prix Femina 1981), elle a alterné des biographies et des romans, maintes fois primés.

On lui doit La marquise des ombres, L’infidèle, Un amour fou, D’or et de sang et de nombreux autres livres à succès.

Elle habite à Charlottesville, en Virginie.

« Le jour du baptême de Constantin, Irène revêtit pour la première fois le vêtement de fête des Ukrainiens. Olga, la femme du pope, tressa ses cheveux, y mêlant un ruban rouge, ceintura la blouse écrue aux larges manches qu’Irène avait elle-même brodée et qu’elle portait sur une longue jupe grenat. Encore lasse, elle était désorientée par les changements tous provisoires de sa vie, mais elle serrait le petit Constantin dans ses bras comme si elle étreignait sa ville natale tout entière. Il avait été conçu à Constantinople, fêté par avance par toute une famille qui avait été anéantie. »