Des roses jaunes pour Noël

Ramon, son grand-père adoré, était décédé il y a six mois, à l’âge vénérable de cent ans — il faisait partie des plus de deux mille personnes centenaires sur l’île socialiste —, fauché par le virus de la COVID-19. Il aurait pu vivre encore quelques années puisqu’il était toujours en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, selon Y. qui en était inconsolable. C’est la raison pour laquelle elle avait accepté l’invitation de sa tante. Elle retournerait vivre sur les lieux qui avaient vu naître son légendaire grand-père, à Tolède qui avait été sauvagement bombardée par l’aviation franquiste, tout en poursuivant son travail de recherche en linguistique grâce à un échange de professeurs entre les universités de La Havane et de Madrid.

Mais moi dans tout ça? lui demandai-je poliment. Pourquoi m’avoir fait venir de façon si urgente ? Elle avait un service à me demander. D’abord, elle m’offrait de m’installer dans son appartement où elle avait toujours vécu et qu’elle avait hérité de son grand-père. Je n’aurais rien à payer durant au moins un an, le temps qu’elle décide si elle reste ou revient au pays. Seulement qu’à arroser les plantes et à nourrir son vieux matou qui devait bien faire quinze ans.

L’autre volet du contrat était plus sérieux. Elle me demandait d’aller déposer sur la tombe de son grand-père, tous les 16 du mois courant, date anniversaire de sa mort, une gerbe de treize roses jaunes. Un fleuriste, installé près de l’entrée principale du cimetière Colon, en avait en tout temps. Treize parce que les roses ne s’offrent qu’en chiffres impairs et que ça représente la douzaine plus un, tout simplement. Et jaunes alors? Parce que c’était la couleur préférée de Gabriel Garcia Marquez, que son grand-père avait rencontré à plusieurs reprises lors de ses missions comme ambassadeur. L’écrivain colombien arborait presque toujours une rose jaune à sa boutonnière. Il avait déjà dit, dans une entrevue, que rien de mal ne pouvait lui arriver s’il avait avec lui un bouquet de roses jaunes. Pour Garcia Marquez, le jaune était la couleur de la chance et du bonheur et cette couleur est bien présente dans ses romans. Comme son grand-père admirait Garcia Marquez, il avait adopté, lui aussi, par mimétisme peut-être ou par superstition, le jaune. Depuis la mort de l’écrivain colombien, il y a sept ans, Ramon se faisait un devoir de toujours avoir quelques roses jaunes à la maison. Cela faisait partie de son réalisme magique à lui, conclut-elle.

Peu avant que son grand-père ne soit emporté par le terrible virus, elle lui avait promis de toujours veiller à ce qu’il soit entouré de roses jaunes qui l’accompagneraient pour le long voyage qu’il allait entreprendre. Il ne serait jamais seul. Et c’est cette promesse qu’elle me demandait de respecter pendant la prochaine année. «Au nom de notre amitié et de ce que nous avons vécu ensemble.»

Nous nous quittâmes en nous serrant longuement dans les bras. Elle avait conservé cette même odeur d’un parfum que je lui avais offert, des années auparavant. Nous nous sommes promis de nous écrire fréquemment, «dans la mesure du possible». Il n’y avait pas de place pour un nouveau drame sentimental.

Lorsque j’ai pénétré, le lendemain du départ d’Y., dans l’appartement de la 26e Rue, dans le quartier Vedado de La Havane, avec mes deux valises, une douce odeur de fleurs m’enveloppa. Sur la table basse du salon, un immense bouquet de treize roses jaunes trônait dans un vase de cristal. À ses côtés, deux ouvrages de Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude et L’automne du patriarche. Les deux exemplaires étaient dédicacés de la main de l’auteur: «A mi fiel amigo Ramon». Y. avait laissé une petite note: «Te los regalo.» (Je t’en fais cadeau). Nous étions bien le 25 décembre 2021.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 et la réalisation de quelques-uns de vos souhaits.