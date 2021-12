Justin Trudeau offre ses vœux du Nouvel An

La force, la détermination et la compassion incroyables dont on a été témoin au cours de la dernière année continueront d’inspirer et de guider les Canadiens en 2022, a mentionné le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans ses vœux du Nouvel An.

«En 2021, la pandémie a continué d'avoir des répercussions importantes sur nos vies. Nous avons tous dû faire des sacrifices pour nous protéger les uns les autres. Nous avons perdu des proches et des membres de nos communautés, et beaucoup de gens partout au pays ont perdu leur maison ou leurs moyens de subsistance en raison des conditions météorologiques extrêmes», a dit Justin Trudeau en soulignant l’effort des Canadiens dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui demeure la meilleure défense du pays face aux nouveaux variant.

L’année 2021 a été particulièrement difficile pour les peuples autochtones qui ont vu de nombreuses blessures se rouvrir avec «la découverte de tombes et de lieux de sépulture anonymes près d'anciens pensionnats», a précisé le premier ministre. «Nous devons continuer de mettre au jour ces vérités, de soutenir le processus de guérison qui mènera à la réconciliation et de travailler ensemble pour éliminer les injustices subies par de nombreux peuples autochtones», a-t-il ajouté en promettant que son gouvernement continuera ses efforts pour remédier aux séquelles laissées par cette tragédie ainsi que celles sur les femmes autochtones disparues et assassinées.

«Au nom de notre famille, Sophie et moi vous souhaitons une merveilleuse soirée et une très bonne année», a conclu M. Trudeau.

