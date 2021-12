La Revue éclatée 2021 de Geneviève Pettersen

Face à des débats qui s’enflamment trop rapidement, Geneviève Pettersen, Léa Streliski et Danny St Pierre ont pris plus de 90 minutes pour revenir sur les controverses, réelles ou non, de l’année 2021.

Impossible, par exemple, d’ignorer la culture de l’annulation et les personnalités qui, comme Marie-Pier Morin, tentent de revenir dans l’espace public.

«Si les gens veulent la voir, elle va retrouver de la valeur. Si les gens veulent la voir et passent par-dessus, c’est le public qui décide», a estimé le restaurateur Danny St Pierre.

«Si c’était une femme laide, on ne lui pardonnerait pas ces gestes-là, je suis intimement convaincue de ça», a pour sa part nuancé Geneviève Pettersen.

Le thème de l’identité sexuelle peut aussi faire réagir et provoquer de nombreux conflits. Transgenres, chirurgies et attirances sexuelles sont des sujets épineux, mais il faut pouvoir en discuter calmement, a plaidé Vincent Dessureault.

«Je veux juste apprendre, mais laissez-moi le droit d’être maladroit. De poser une question, c’est correct.»

