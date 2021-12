Le corps s’exprime, décodez son langage!

Autorité mondiale en synergologie, cet art subtil du décodage du langage non verbal, Philippe Turchet partage ses connaissances dans son ouvrage le plus abouti sur le sujet, Le grand livre de la synergologie. Grâce à ses enseignements, fruit de plus de 30 années de recherche, on peut connaître le message caché derrière des gestes qui ont une apparence banale. Il explique aussi ce qui se cache derrière les premières impressions... qui sont peut-être trompeuses.

Philippe Turchet explique dans son livre, fruit de 30 années de recherche, qu’il est aujourd’hui possible, grâce aux découvertes récentes des neurosciences, de mieux comprendre les autres et mieux se comprendre soi-même par l’observation du langage corporel.

« Il y a 30 ans, la synergologie, c’était un lexique corporel, un système de signes. Aujourd’hui, c’est une discipline qui prend en compte l’autre dans la relation et qui prend en compte la manière de parler et de questionner », explique-t-il, en entrevue.

La première impression

Il explique entre autres ce qui se cache derrière le mécanisme de la première impression.

« Notre amygdale va recevoir les premières images et c’est elle qui va nous amener à réagir. Face à quelqu’un qui fait bonne impression, parce qu’il est bien habillé, souriant, eh bien, l’amygdale ne va pas se déclencher et la personne va très bien passer. »

« Si la personne est moins bien habillée, moins sûre d’elle, l’amygdale va déclencher et cette personne-là ne fera pas une bonne impression. Donc c’est vraiment le fonctionnement amygdalien qui est à la base du fait qu’on fabrique une bonne impression. »

Il explique qu’on va vite réagir, en fonction de l’intuition. Mais que c’est peut-être trompeur.

« L’intuition, c’est une somme de stéréotypes et ils ne sont pas justes. La force des intuitions, c’est qu’elles nous permettent d’aller vite, de réagir vite. Mais c’est pas parce qu’on réagit vite que, pour autant, c’est juste. »

La bonne impression se fait en fonction de certains critères universels, comme la beauté.

« Curieusement, des enfants tout petits repèrent la beauté sur les mêmes critères que les adultes, et pas forcément leurs parents. Ce qui a été testé, c’est qu’un bébé regarde plus longtemps ce qu’il aime que ce qu’il n’aime pas », donne-t-il à titre d’exemple. « On se prépare à la première impression de très bonne heure ! »

Notre cerveau, explique-t-il, est codé pour penser que la beauté est bonne.

« Les zones cérébrales qui vont permettre de décoder le fait que la personne est moralement bonne se déclenchent quand on trouve la personne belle. Donc pour nous, la personne belle est une personne bonne. Vous voyez ce que ça veut dire... alors que ce n’est pas vrai du tout ! »

« La personne belle va sembler, au départ, plus honnête que celle qui est laide, ce qui est monstrueux, mais c’est comme ça que ça marche. Ces stéréotypes font que les beaux sont mieux que les moches. Et tout ça se met en place très vite. C’est très bien documenté, scientifiquement, aujourd’hui. C’est pas des théories personnelles. »

Intéressé(e) ou pas ?

Y a-t-il moyen de savoir ce qu’une personne pense de nous, si elle est intéressée, par exemple, lors d’une rencontre ?

« Il y en a plein ! Il y a des petits muscles sous les yeux – la paupière d’en bas. Quand on est intéressé par quelqu’un, ce petit muscle a tendance à se tendre et remonter sous l’œil, ce qui fait qu’on ne voit pas le blanc de l’œil, sous l’œil, par exemple. C’est un signe qui ne trompe pas et qui est d’autant plus intéressant qu’on ne peut pas arriver à le manipuler. »

Philippe Turchet est docteur en sciences du langage et chercheur associé au Laboratoire MoDyCo de l’Université Paris-Nanterre.

Il est une autorité dans le champ de la communication non verbale.

Il a créé la synergologie, une discipline aujourd’hui enseignée sur tous les continents.

Ses livres ont été traduits en 15 langues et se sont vendus à plus de 150 000 exemplaires.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« La première impression se forme inconsciemment en moins d’une seconde ! Difficile de faire plus rapide, si bien que lorsque nous pensons commencer à observer notre interlocuteur, nous avons déjà, en fait, un avis bien arrêté sur lui. Impossible dans ces conditions de parler de langage corporel sans évoquer parallèlement l’intuition, car l’un ne va pas sans l’autre. Il n’y a donc pas d’autres solutions que de lui faire toute sa place, de voir comment elle opère pour juger si rapidement qui est l’autre, bref qu’elle nous donne ses trucs, voir aussi si la première impression ne nous tend pas quelques pièges. »