Le pont Samuel-De Champlain illuminé pour accueillir 2022

Pour souligner la nouvelle année, le pont Samuel-De Champlain s’illuminera dès le coucher du soleil, vendredi.

L’infrastructure qui a brillé en rouge, vert et blanc pendant toute la période des Fêtes, scintillera vendredi et samedi aux couleurs de bleu et blanc doré pour marquer la fin de 2021 et le début de 2022, a annoncé Infrastructure Canada dans un communiqué.

Ainsi, les citoyens pourront admirer cette illumination spéciale vendredi et samedi dès le coucher du soleil.

