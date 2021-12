Les grands disparus de 2021

Plusieurs figures québécoises et canadiennes issues de différents domaines ont rendu l'âme en 2021. Voici une rétrospective qui ne comprend pas les grands disparus du monde des arts et des sports.

Michel Nadeau, 1946-2021

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Michel Nadeau est le cofondateur de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), créé en 2005. L’ancien journaliste et correspondant de Radio-Canada et du Devoir a également été premier vice-président et directeur général adjoint de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Jacques Lacoursière, 1932-2021

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

L’historien et auteur Jacques Lacoursière était spécialisé dans la vulgarisation de l’Histoire du Québec. On lui doit notamment «Le Boréal Express: journal d'histoire du Canada» paru en 1962 qui a donné un coup d’envoi à sa carrière. Il est décédé au mois de juin à l’âge de 89 ans.

Carole Lavallée, 1954-2021

De 2004 à 2011, Carole Lavallée a été députée bloquiste de l’ancienne circonscription Saint-Bruno–Saint-Hubert, en Montérégie. Elle avait été défaite lors de la vague orange. La femme politique a aussi été vice-présidente du Comité permanent du patrimoine canadien à Ottawa et a été présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Claude Montmarquette, 1942-2021

L’économiste québécois Claude Montmarquette a reçu plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa carrière. Commandeur de l'Ordre de Montréal, prix Gérard-Parizeau, il est aussi Officier de l’Ordre national du Québec. On lui doit également la rédaction ou l’édition de 11 livres, 90 publications scientifiques et plus de 60 documents de politique publique. Il est décédé à l’âge de 78 ans après une bataille contre le cancer.

Maurice Tanguay, 1933-2021

Photo d'archives

L’homme d’affaires et philanthrope canadien s’est lancé en affaires au milieu des années 50 en tant que concessionnaire automobile, avant d’ouvrir plusieurs magasins de meubles à travers la province. En 1990, il devient le propriétaire de l’équipe de hockey des Lynx de Saint-Jean, avant de fonder l’Océanic de Rimouski cinq ans plus tard. Maurice Tanguay est décédé à l’âge de 87 ans à Lévis.

John Gomery, 1932-2021

Photo d'archives

John Howard Gomery est un ancien juge canadien, surtout connu pour avoir présidé la commission d’enquête sur le scandale des commandites en 2004. La commission s’était étendue sur une période de 10 mois au cours de laquelle 172 témoins avaient été entendus. Il s’agissait de la dernière mission professionnelle de John Gomery qui avait été admis au Barreau du Québec en 1957.

Jean Rochon, 1938-2021

Au cours de son passage à la tête du ministère de la Santé, entre 1994 et 1998, Jean Rochon a notamment déposé la loi qui a permis la création d’Héma-Québec. L’ancien ministre du Parti québécois est aussi le principal artisan de la Loi sur le tabac, qui vise à limiter et à encadrer l’usage de la cigarette dans la province. M. Rochon est décédé au mois d’octobre à l’âge de 83 ans.

Yves Martin, 1929-2021

Yves Martin est un sociologue, professeur et haut fonctionnaire québécois. Il est l’un des fondateurs de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec. En 2013, il a été nommé officier de l’Ordre national du Québec. Il s’est éteint au CHUM en février dernier, à l’issue d’une longue maladie, à l’âge de 91 ans.

James Richard Cross, 1921-2021

Diplomate britannique, James Richard Cross a été pris en otage par des membres du Front de libération du Québec (FLQ) lors de la crise d’Octobre 1970, presque en même temps que le vice-ministre du Québec, Pierre Laporte qui lui a perdu la vie en captivité. M. Cross est décédé le 6 janvier au Royaume-Uni suite à des complications liées à la COVID-19.

Robert Mundell, 1932-2021

ns/HO REUTERS

L’économiste canadien Robert Alexander Mundell est considéré comme le père de l’euro et de la macroéconomie internationale. Il a été récompensé en 1999 d’un prix Nobel d'économie pour ses contributions théoriques qu’il a publié dans les années 60. Il est décédé au mois d’octobre en Toscane, en Italie.

Pierre Reid, 1948-2021

Simon Clark/Agence QMI

Pierre Reid a été élu député du Parti libéral du Québec pour le comté d’Orford en avril 2003 et a ensuite été réélu en 2007, 2008, 2012 puis 2014. Il a occupé les fonctions de ministre de l’Éducation lorsque Jean Charest a formé son premier gouvernement en 2003, puis celles de ministre des Services gouvernementaux et président et vice-président de commissions parlementaires. Il a également été recteur de l’Université de Sherbrooke, de 1993 à 2001.

Antoine Gros-Louis, 1935-2021

PHOTO COURTOISIE

Antoine Gros-Louis est le cofondateur de l’un des plus importants fabricants de raquettes en Amérique du Nord. En 1959, il a fondé Raquettes Gros-Louis avant de s’associer à Maurice Vincent, en 1982, dans ce qui allait devenir Raquettes GV. M. Gros-Louis, dont le nom traditionnel, Tomayuwane, signifie le raquetteur, est décédé le 23 janvier à Wendake, à l’âge de 85 ans.

Gilles Cloutier, 1945-2021

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Gilles Cloutier est un témoin-vedette de la commission Charbonneau. Il a admis avoir organisé 60 élections «clés en main» au bénéfice de la firme Roche. L’ancien vice-président de cette firme de génie-conseil disait avoir été actif entre 1997 et 2007 dans plusieurs municipalités comme Boisbriand, Blainville, Rawdon, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Sauveur. Il est mort le 27 octobre à 76 ans.

Nicolo Milioto, 1949-2021

CAPTURES D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

L'ex-président de la firme Mivela Construction, surnommé «M. Trottoir», est célèbre pour ses trous de mémoire à la commission Charbonneau. L’entrepreneur a été soupçonné d’avoir été l’intermédiaire entre la mafia et un cartel d’entrepreneurs en construction à Montréal. Il est décédé à l’âge de 71 ans à la fin du mois d’avril.

D’autres disparus

Josée Forest-Niesing, 1964-2021: sénatrice franco-ontarienne.

Giuseppe Borsellino, X-2021: l’un des plus importants propriétaires immobiliers à Montréal.

Pierre de Champlain, X-2021: ancien analyste de la Gendarmerie royale du Canada et expert du crime organisé.

John Boudrias, 1970-2021: John Boudrias, grand chef de la nation algonquine Anishnabeg élu en mai dernier.