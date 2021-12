Lisez un extrait exclusif du livre «Remue-Ménage» de Les Mauvaises Herbes

BIENVENUE

Chère Petite Bouture,

Bienvenue dans notre univers, celui des Mauvaises Herbes ! Notre aventure a débuté en 2014, à la création de notre blogue dont l’objectif était d’inspirer les gens à consommer plus sainement et intelligemment. Notre sujet de prédilection? Les recettes simples de cosmétiques et de produits ménagers maison. À cette époque, on était loin de se douter de l’engouement qu’allait provoquer notre petit projet bénévole et, surtout, de la belle communauté qui allait s’y rattacher.

Connues d’abord sous le nom Les Trappeuses, Les Mauvaises Herbes sont rapidement devenues plus grandes que nous. En 2018, on publiait notre premier livre, À fleur de pots, et on lançait notre boutique en ligne pour permettre aux gens de se procurer le nécessaire à la réalisation de nos recettes. L’année suivante, on ouvrait les portes de notre pignon sur rue à Montréal.

Avec le temps, notre petite entreprise s’est bien enracinée. Notre approche accessible et non culpabilisante permet désormais à des milliers de personnes de réduire leur impact écologique sans se compliquer la vie.

Nous revoici donc, trois ans plus tard, avec un nouveau livre, cette fois sur la fabrication de produits ménagers écologiques maison. Fidèles à notre approche, on t’offre un contenu léger, des recettes accessibles, des informations rigoureuses et des explications simples qui te permettront d’apprivoiser aisément le sujet. Bonne lecture!

LES AUTRICES

Crédit: Jacinthe Morin

Marie

Je suis une passionnée de re- cherche de solutions et une enthousiaste convaincue que je peux tout faire moi-même, ce qui est assez pratique quand on veut tendre vers un mode de vie plus simple et éco- logique. Maman de deux enfants, je souhaite leur léguer ma débrouillardise, ma passion pour la nature et un espoir en l’avenir.

Jacinthe Morin

Mariane

J’ai grandi à la campagne, au bord du fleuve Saint-Laurent. Je viens d’une famille qui pratiquait l’autosuffisance alimentaire grâce au potager et à la fermette familiale. Ma préoccupation pour la nature me motive quotidiennement à adopter un mode de vie plus enraciné et minimaliste.

Crédit: Jacinthe Morin

Audrey

Mon but ultime dans la vie est d’être la meilleure version de moi- même pour prendre soin le mieux possible de ceux que j’aime et de notre belle planète. Mon dada, c’est de créer des recettes, de prendre le temps de contempler tout et n’importe quoi et de me dépasser chaque jour. Et ce, en riant!

INTRODUCTION

Bien qu’elle demeure encore marginale, la quête de l’autosuffisance se taille une place grandissante dans notre société. L’engouement pour les savoirs traditionnels, tels que le jardinage, la mise en conserve, la fabrication de pain au levain ainsi que la confection de cosmétiques et de produits ménagers maison, pour ne nommer que ceux-là, est en pleine expansion.

Fabriquer nos produits ménagers permet, entre autres, de nous assurer que les ingrédients utilisés pour nettoyer notre logis sont sécuritaires, tant pour notre santé que pour celle de l’environnement. Ce mode de vie alternatif est une belle manière de s’émanciper de l’emprise du monde publicitaire, voire de la division traditionnelle des tâches de la maisonnée. On ne le répétera jamais assez, nettoyer son logis, c’est l’affaire de tout le monde, peu importe son identité de genre. Y a rien comme utiliser des produits qu’on a soi-même fabriqués et comprendre le comment du pourquoi de leur efficacité pour prendre goût à la tâche. Même les petits y trouveront du plaisir. On ne peut pas le nier : fabriquer ses produits ménagers, c’est un p’tit peu rebelle!

Notre livre constitue un petit guide de la parfaite maisonnette – une introduction à la fabrication de produits ménagers écologiques maison. Tout comme notre livre À fleur de pots sur les cosmétiques maison simples, Remue-ménage est construit autour de l’idée qu’avec une poignée d’ingrédients clés, il est possible de répondre à la quasi entièreté de ses besoins en termes de produits ménagers.

Chère mauvaise herbe, ce qu’on te propose dans ce livre, c’est ni plus ni moins de faire comme le pissenlit et de t’épanouir hors du rang!

Ça t’tente-tu?

ON TE GUIDE PAS À PAS

Dans le chapitre 1, on t’invite à faire un retour dans le temps pour te montrer l’évolution de notre relation à la propreté à travers les époques. C’est aussi dans ce chapitre qu’on t’explique à quel point fabriquer ses propres produits ménagers est avantageux, tant pour toi que pour la planète.

Au chapitre 2, on entre dans l’aspect scientifique du nettoyage et on t’explique les notions importantes que tu dois connaître avant de te lancer dans les expérimentations. On te promet que c’est plus intéressant que ça en a l’air. La recherche pour ce livre nous a fait renouer d’amitié avec la chimie. C’est vraiment fascinant!

Dans le chapitre 3, on te présente nos ingrédients essentiels pour fabriquer tes propres produits en mode minimaliste. Avide d’information? Tu ne seras pas en reste. On t’y présente tout ce qu’il y a à savoir sur chacun d’entre eux, allant de leur pH à leur utilité.

Au chapitre 4, on aborde les outils dont tu auras besoin pour la fabrication de nos recettes ainsi que les règles de base pour concocter tes propres produits en toute confiance. C’est également dans cette section du livre qu’on te présentera les ingrédients que tu ne dois à tout prix pas mélanger.

Au chapitre 5, on te donne quelques conseils sur les bonnes pratiques du ménage: l’ordre dans lequel faire les choses, le port des gants, l’aération de la mai- son, les outils durables et les indispensables de l’armoire à balai.

Les chapitres 6 à 11, ce sont nos recettes! Mais pas que ça. Tu y trouveras aussi plusieurs astuces et informations pertinentes à la réussite de ton ménage écologique.

Sur ce, bonne lecture!

1

Fabriquer ses produits ménagers

Notre foyer, c’est l’endroit où on se repose, mange, s’amuse. Pour certains, c’est aussi un lieu de travail, le nid où l’on fonde une famille, voire où l’on donne naissance à ses enfants. On y passe la majorité de notre temps. Cet endroit, on le veut propre, mais surtout sain. Malheureusement, autour de nous, souvent à notre insu, il y a une foule de matières nocives. En fait, les produits qu’on utilise pour garder notre espace propre peuvent en réalité... le polluer.

LA PROPRETÉ À TRAVERS LES ÉPOQUES

La « propreté », un concept relatif à travers le monde et l’histoire, a connu des hauts et des bas. On n’a qu’à penser à la récente pandémie de COVID-19. Il n’y a pas si longtemps, il était tout à fait normal de rentrer du dépanneur ou de l’épicerie du coin et de dévorer son sac de chips sans penser à se laver les mains avant. Bien avant l’invention du premier savon (Les termes en gras sont définis dans « L’abc du nettoyage », plus loin dans le livre à la page 215.), des détergents et des aseptisants, l’humain utilisait déjà les ressources de la nature pour laver son corps, ses outils et son environnement. Savais-tu que l’eau, cette substance indispensable à la vie, est le premier nettoyant universel? D’ailleurs, aucun autre liquide pur n’est capable de dissoudre autant de substances différentes que l’eau. Même pas l’acide sulfurique! En raison de leur structure moléculaire, plusieurs matières se nettoient relativement bien à l’eau, comme la terre et la boue. L’argile et les plantes (surtout celles qui contiennent de la saponine, un nettoyant naturel) ont aussi longtemps été utilisées dans l’histoire et le sont encore aujourd’hui (par exemple le lierre et les noix de lavage).

Selon de récentes découvertes archéologiques, les Babyloniens utilisaient déjà le savon vers 2200 avant notre ère. Le savon est un tensioactif qui permet de déloger taches, saletés, gras, microbes pathogènes, et de les évacuer au contact de l’eau et du frottement. Il semble que le premier savon ait été découvert par hasard, lors du nettoyage de vaisselle graisseuse et salie de cendre de bois. La cendre, qui est très alcaline, aurait créé une réaction de saponification avec le gras, ce qui aurait donné un liquide savonneux et nettoyant. Les Romains auraient aussi fait la même découverte sur le mont Sapo (qui donna son nom au savon), un lieu de sacrifices d’animaux où gras, cendre et eau se côtoyaient régulièrement.

HYGIE, DÉESSE DE LA SANTÉ

Savais-tu que le mot « hygiène » vient du prénom de la déesse grecque Hygie? Fille d’Asclépios, dieu de la médecine, Hygie était la déesse de la propreté et de l’hygiène. Elle avait pour rôle de maintenir et de protéger la santé.

Dans les mœurs gréco-romaines, les thermes, ou bains publics, étaient très importants pour l’hygiène du corps et de l’âme. Or, après la chute de l’Empire romain au 5e siècle de notre ère, la tradition des bains et l’utilisation du savon ont perdu du poil de la bête en Occident. Au fil des épidémies dévastatrices, on a développé progressivement une peur de l’eau, considérée comme vectrice de maladies. Jusqu’au 19e siècle en effet, les médecins croyaient que les bains affaiblissaient le corps et le rendaient vulnérable aux infections ; le sébum et le gras étaient jadis perçus comme une couche de protection. On raconte même que Louis XIV n’aurait pris qu’un ou deux bains dans sa vie. À l’époque, on recommandait plutôt de se débarbouiller à l’aide d’un linge sec, de changer régulièrement ses vêtements et de camoufler ses odeurs corporelles à l’aide de parfums.

Nul besoin de rappeler que cette longue et sombre époque de l’histoire a été le théâtre de multiples épidémies qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes!

Du vinaigre à l’eau de Javel

Il faudra attendre le 19e siècle pour que l’hygiène, telle qu’on la conçoit aujourd’hui, revienne réellement à l’avant-scène des pays occidentaux. Louis et Marie Pasteur sont en bonne partie à l’origine de ces changements : par leur fameuse théorie des germes, ils sont les premiers à émettre l’hypothèse que des micro-organismes pathogènes peuvent causer des maladies. Tranquillement, on trouve des méthodes pour assainir l’eau, en séparant d’abord les eaux usées de l’eau potable, puis en filtrant et en traitant cette dernière pour détruire les micro-organismes pathogènes qui pourraient s’y trouver. Au fil du temps, la peur de l’eau s’estompe et l’aseptisation fait son entrée dans le monde de la médecine et dans les services publics, ce qui réduit énormément les infections et le taux de mortalité.

Jusqu’à la moitié du 20e siècle, le savon artisanal (fabriqué à partir d’une solution alcaline forte et de gras animaux ou végétaux) est le principal nettoyant ménager, avec ses acolytes naturels tels le bicarbonate de soude, la cendre de bois, le vinaigre et les cristaux de soude. La rareté du gras animal pendant la Seconde Guerre mondiale pousse les scientifiques à développer des solutions de rechange. C’est à cette époque que sont mis en marché les premiers détergents, fabriqués de tensioactifs synthétiques, qui seront plus efficaces que le savon pour laver les textiles à l’eau dure et, surtout, dans les machines à laver de plus en plus populaires (voir pages 53 à 56 pour plus de détails).

Avec le temps, les produits nettoyants antimicrobiens (par exemple l’eau de Javel, utilisée d’abord pour le traitement des eaux potables) font leur entrée dans les maisons. Les campagnes publicitaires ne manquent pas d’alimenter la peur collective des « microbes » pour nous encourager à utiliser des produits de plus en plus forts, au détriment de notre santé et de celle de l’environnement.

MICROBE, GERME, BACTÉRIE ET COMPAGNIE

Comme on vient de le voir, si on se démène autant à vouloir rendre propres nos lieux de vie, c’est principalement pour contrôler, voire éliminer, la prolifération des maladies. En effet, le resserrement des mesures d’hygiène des derniers siècles a beaucoup contribué au contrôle de plusieurs infections, voire des épidémies, et à réduire la mortalité infantile. Un très gros accomplissement!

Toutefois, avec ces avancées s’est instaurée une sorte de répugnance collective envers les microbes qui perdure dans notre société occidentale. Cette phobie, qui entraîne une surutilisation de produits antimicrobiens sur une base quotidienne, est nourrie par le fait que la majorité d’entre nous ne distingue pas les microbes des germes.

BON À SAVOIR

Mettons les choses au clair : bien qu’on leur attribue une connotation négative, les microbes ne sont pas intrinsèquement pathogènes. Un microbe est un micro- organisme. Point.

Les micro-organismes sont invisibles à l’œil nu. On peut les regrouper en quatre catégories : les bactéries, les virus, certains champignons (dont les levures et les moisissures) et les algues protozoaires et archées. Ils sont partout : dans l’eau, sur notre peau, dans la terre, sur les plantes, etc. Certains micro-organismes sont indispensables à la vie. Le microbiote de la peau et des intestins en est un bon exemple : il est constitué de milliards de microbes essentiels à notre santé. Or, selon le monde publicitaire, il faudrait à tout prix aseptiser notre maison tel un hôpital pour vivre dans un environnement propre.

Crédits: Jacinthe Morin

Mais qui sont nos réels ennemis? Les germes. Les germes sont des micro-organismes pathogènes ; ce sont eux que l’on souhaite tenir loin de notre environnement immédiat. Les infections causées par des bactéries (salmonelle, E. coli, par exemple) et les infections virales (grippe, rhume, varicelle, COVID-19, par exemple) sont issues des germes et sont les plus répandues.

Les bactéries prolifèrent dans les milieux humides. On les trouve davantage dans la salle de bain et la cuisine qu’ailleurs dans la maison. Rien ne sert de nettoyer ton plancher de salon avec un produit antibactérien si tu n’as pas de bébé qui rampe sur le sol! Les bactéries ne survivent pas plus de 48 heures en dehors de leur milieu. Garde ton alcool isopropylique pour la robinetterie et les surfaces humides ou sujettes à la contamination. Les virus, eux, peuvent se trouver un peu partout, mais encore faut-il qu’ils se fraient un chemin jusqu’à nos muqueuses pour nous infecter. Si tu ne comptes pas lécher tes murs ou les tablettes de ta bibliothèque, nul besoin d’aseptiser ce type de surface!

Tu auras compris qu’il ne s’agit pas de désinfecter sa maison hebdomadairement à la manière d’une salle d’opération pour éviter de contracter des infections. Cela pourrait même avoir d’importantes conséquences sur ta santé (voir « Préserver l’environne ment et la santé de ses populations » ci-après). On suggère plutôt de réserver l’asep tisation pour les temps de guerre, c’est-à-dire lorsqu’un membre de ta maisonnée est atteint d’une gastro-entérite ou d’une grippe, par exemple, ou en temps d’épidémie ou de pandémie; pendant ces périodes, on aseptise plus régulièrement les surfaces et les objets communs. Et en tout temps, instaurer une bonne routine de nettoyage des mains pour toute la famille (se laver les mains aussitôt que l’on arrive à la maison et avant de manger), ça t’épargnera bon nombre de soucis!

Chimique et toxique : même chose?

Pas tout à fait. L’expression « produit chimique » est souvent employée à tort pour désigner des produits ou des ingrédients toxiques.

Sache que tout dans l’environnement est composé d’éléments chimiques : ton eau, tes tartelettes portugaises maison, ta table de cuisine, ta farine, tes boxers, toi-même. De plus, il ne faut pas croire que tous les produits ou ingrédients chimiques fabriqués en laboratoire sont toxiques. Le bi carbonate de soude avec lequel tu fais tes gâteaux est aujourd’hui majo ritairement synthétisé en laboratoire, mais sa composition est identique à celle du bicarbonate de soude provenant des gisements de natron et de trona. Inversement, les produits naturels ne sont pas tous nécessairement « santé » ou sécuritaires. Le pétrole est un produit naturel. Hum.

***

Maintenant que tu comprends mieux l’historique derrière la propreté, on a envie de t’expliquer plus concrètement les différentes raisons qui nous motivent à fabriquer nos propres produits ménagers. Ça nous passionne à un point tel que nous avons décidé d’écrire un livre pour inciter le plus de gens possible, comme toi, à faire le saut avec nous ! Dans les prochaines pages, on va donc répondre à la question qui te brûle les lèvres : pourquoi se donner l’trouble de fabriquer ses produits ménagers ?

PRÉSERVER L’ ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DE SES POPULATIONS

On le sait, la santé humaine est intrinsèquement liée à la santé de l’environnement. La planète Terre, c’est notre chez-soi. Le seul et unique. Pour reprendre les mots de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, « il n’y a pas de Plan B, car nous n’avons pas de planète B ». Or, les produits ménagers conventionnels peuvent non seulement causer des problèmes de santé liés à l’air, mais ils font aussi partie des grandes causes de pollution atmosphérique. Imagine, les émanations des produits ménagers conventionnels contribuent au smog, tout comme les automobiles. C’est quelque chose, hein? Puisqu’on passe en moyenne 90 % de notre temps à l’inté rieur (à la maison ou au travail), raison de plus de se soucier de la qualité de l’air de nos habitations et des produits qu’on utilise pour les nettoyer.

Vivre dans un environnement spique n’spanne, c’est agréable, mais attention : la sur-aseptisation ne fait pas bon ménage avec la santé (tadoum-tsh !). Il est reconnu que vivre dans des milieux sur-aseptisés augmente les risques de développer certaines maladies et allergies, surtout chez les enfants. En effet, être en contact avec les microbes (les bons, là) stimulerait le système immunitaire et favoriserait une bonne flore microbienne. Comme le dit si bien Hubert Reeves : « Défendre la biodiversité, c’est aussi reconnaître nos alliés et nos ennemis dans la population microbienne qui coexiste avec nous et dont notre santé et notre bien-être dépendent. » Sur-aseptiser son environnement au quotidien reviendrait donc un peu à tuer ses alliés. Pas une bonne idée !

Selon une étude préliminaire réalisée en 2015 par le groupe Environmental Defence Canada, les composés organiques volatils (COV) présents dans les produits conventionnels du commerce dépassent les normes de qualité de l’air, et ce, de beaucoup! Certains de ces composés peuvent être nocifs pour la santé et provoquer des irritations au niveau des yeux, du nez, de la bouche et de la gorge, des maux de tête ainsi que des problèmes respiratoires et cutanés. Chez les enfants, cette exposition peut se traduire par le développement d’allergies, de problèmes immunitaires et respiratoires, dont l’asthme. En concentration élevée, ces composés peuvent causer des dommages aux poumons, au foie et au système nerveux. Selon certaines études, faire du ménage avec des produits conventionnels équivaudrait à fumer un paquet de cigarettes par jour...

Nettoyer la saleté pour prévenir les maladies, oui. Mais au détriment de notre santé, non.

La non-transparence de l’industrie des produits nettoyants

Une des recommandations du groupe Environmental Defence Canada est d’exiger des fabricants qu’ils divulguent la liste complète des ingrédients qui composent leurs produits nettoyants. Tu as bien lu. À l’heure actuelle, au Canada, les fabricants de produits nettoyants ne sont assujettis à aucune obligation légale de donner la liste complète des ingrédients qui composent leurs produits ou de préciser tous les dangers potentiels liés à leur utilisation. Niet. Pas besoin de rien afficher pantoute. Merci beaucoup pour la transparence!

« Hein, je vois pourtant une liste d’ingrédients sur ma bouteille de M. Proprette. » Il s’agit possiblement d’une liste partielle. La seule façon de le savoir est de le demander au service à la clientèle du fabricant.

Mais pourquoi être dans l’obligation de divulguer aux consommateurs tous les ingrédients des produits cosmétiques, mais pas ceux des pro duits ménagers? Pourtant, nous nous trempons les mains dans l’eau de vaisselle quotidiennement? La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation prescrit d’inscrire des symboles pour signaler si un produit est poison, corrosif, irritant, mais aucun symbole n’existe pour montrer s’il y a des risques chroniques pour la santé hu maine à long terme ou des risques pour l’environnement. Argh.

Heureusement, il existe des compagnies écoresponsables et transparentes qui divulguent de leur plein gré toutes les composantes de leurs produits nettoyants et/ou qui sont certifiés par des organismes indépendants, comme EcoCert et EcoLogo.

Le ménage, un acte si simple et anodin dans nos vies, doit être fait de façon consciencieuse si l’on veut assurer la pérennité des générations futures, et pré server la santé humaine et celle de l’environnement. Nettoyer son chez-soi pour limiter la propagation des micro-organismes pathogènes avec des produits qui en polluent l’air et qui, ensuite, causent d’autres types de maladies est un non- sens qui nous laisse bouche bée.

***

RECETTE : NETTOYANT TOUT USAGE

Un nettoyant réellement tout usage ! Super pratique pour nettoyer toutes les surfaces, sans exception*, en plus de ne pas sentir la patate frite au vinaigre.

détergent – désinfectant – légèrement dégraissant

UTILITÉS

Surfaces générales (murs, moulures, planchers), évier de cuisine, lavabo de salle de bain, extérieur de la toilette, etc.

* À utiliser avec parcimonie sur le bois.

QUANTITÉ

Environ 500 ml

CONSERVATION

6 mois

INGRÉDIENTS

190 ml (3⁄4 tasse) ou 150 g d’alcool isopropylique à 70 % pur ou macéré

310 ml (1 1⁄4 tasse) ou 310 g d’eau bouillie et tiédie

20 ml (4 c. à thé) ou 20 g de savon de Castille liquide

30 gouttes d’huiles essentielles (facultatif)

Bouteille à vaporisateur stérile de 500 ml

PRÉPARATION

Verser l’alcool dans la bouteille à vaporisateur et, si désiré, ajouter l’huile essentielle. Bien mélanger. Ajouter l’eau, puis le savon de Castille liquide. Fermer et secouer pour bien mélanger.

UTILISATION

Agiter avant chaque utilisation. Vaporiser les surfaces et frotter à l’aide d’une guenille humide. Pas besoin de rincer.

ASTUCE

Double la recette pour pouvoir faire d’une pierre deux coups et fabriquer tes Lingettes nettoyantes (page 103).

***

RECETTE : BRUME D'AMBIANCE

(À PERSONNALISER)

Un petit vaporisateur tout simple pour se faire plaisir, pour changer d’air, pour donner une ambiance particulière, c’est toujours le fun! Notre recette est facilement modifiable en fonction de tes goûts.

dédosorisant

QUANTITÉ

Environ 100 ml

CONSERVATION

6 mois

INGRÉDIENTS

60 ml (1⁄4 tasse) ou 47 g d’alcool isopropylique à 70 %

90 gouttes (en tout) d’huiles essentielles au choix*

30 ml (2 c. à soupe) ou 30 g d’hydrolat au choix*

Bouteille en verre ambré à vaporisateur de 100 ml

PRÉPARATION

Verser l’alcool et les huiles essentielles dans la bouteille à vaporisateur. Bien mélanger pour solubiliser les huiles essentielles. Ajouter l’hydrolat et mélanger de nouveau.

UTILISATION

Bien agiter avant chaque utilisation et vaporiser quelques coups de poush-poush dans les pièces.

*NOS PROPOSITIONS SYNERGIES

Frais : huiles essentielles de citron, de menthe des champs et de thuya (Thuya occidentalis), hydrolat de menthe poivrée.

Floral : huiles essentielles de bois de Hô (Cinnamomum camphora ct. linalol) et de géranium rosat (Pelargonium x asperum), hydrolat de géranium.

Réconfortant : huiles essentielles de petitgrain bigarade (Citrus aurantium x amara) et de lavande vraie (Lavandula officinalis/angustifolia), hydrolat de lavande vraie.

***

RECETTE : VAPORISATEUR ANTISTATIQUE

Un petit vapo hyper pratique qu’on peut traîner avec soi pour combattre la statique partout et en tout temps!

QUANTITÉ

30 ml

CONSERVATION

1 an

INGRÉDIENTS

10 g d’alcool isopropylique à 70%

18 g d’eau bouillie et tiédie

1,5 g de glycérine végétale

5 gouttes d’huiles essentielles (facultatif)

Bouteille à vaporisateur en verre ambré stérile de 50 ml

Note: Les mesures en grammes sont ici privilégiées pour plus de précision.

PRÉPARATION

Verser l’alcool et, si désiré, les huiles essentielles dans la bouteille à vaporisateur. Bien mélanger. Ajouter le reste des ingrédients. Fermer et secouer pour bien mélanger.

UTILISATION

Bien agiter avant chaque utilisation. Vaporiser légèrement sur les vêtements ayant de la statique. Passer la main sur le tissu, et voilà! Magie!