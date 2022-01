Malgré la COVID, New York se prépare à fêter le Nouvel An sur Times Square

Malgré la COVID qui frappe de nouveau New York, la «ville qui ne dort jamais» se prépare à fêter le Nouvel An sur l’emblématique Times Square au coeur de Manhattan, avec sa célébrissime descente de la boule, son compte à rebours et son lâcher de confettis.

Le 31 décembre 2020, après de terribles mois d'épidémie de coronavirus, l'événement haut en couleurs et en musique, réputé dans le monde entier, s'était tenu sur une place quasiment vide.

Cette année, le maire de New York Bill de Blasio - auquel succède Eric Adams le 1er janvier - avait promis que la fête aurait lieu mais avec seulement 15 000 personnes sur Times Square, au lieu de 60 000, toutes masquées et vaccinées.

À l'image d'un couple d'Afro-Américains venus spécialement de Memphis (Tennessee): «Voir le lâcher de la boule, c'est notre rêve et on s'est fait vacciner pour ça», admet devant l'AFPTV Chroni Spokes.

«À première vue, on ne voulait pas se faire vacciner mais quand on a lu les règles des autorités sanitaires, on l'a fait juste pour venir ici», reconnaît la jeune femme.

Face à la flambée des contaminations au variant Omicron ces dernières semaines et la peur de revivre le cauchemar de 2020 quand New York était l'épicentre de l'épidémie de COVID-19, la ville et l'État de New York misent tout sur la vaccination et les tests.

Vendredi, la gouverneure de l'État de New York Kathy Hochul a rapporté que sur les dernières 24 heures plus de 76 500 personnes avaient été testées positives au coronavirus, pour près de 340 000 tests effectués, un nouveau record pour cet État de 20 millions d'habitants.

Près de 8000 patients y sont hospitalisés.

Les fêtards ont commencé à se regrouper en milieu d'après-midi sur cette place emblématique de Times Square où le Nouvel An est célébré depuis le début du 20e siècle. Des milliers de personnes attendent chaque année le compte à rebours juste avant minuit et le lâcher de la boule et des confettis qui marque l'entrée dans la nouvelle année.

Times Square, au centre de Manhattan, au croisement de Broadway et de la 42e rue, est illuminé jour et nuit par les enseignes des théâtres, music-halls, néons et écrans publicitaires géants et a donné à New York sa réputation de «ville qui ne dort jamais». Mais la capitale culturelle et économique des Etats-Unis n'a pas retrouvé son effervescence légendaire d'avant la crise sanitaire.

