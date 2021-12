Mes parents m’ont donné leur rire en héritage

Au début du mois de décembre, bien avant que la mairesse Valérie Plante eût reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, elle m’avait accueilli à son bureau pour m’accorder une entrevue afin qu’on puisse revivre des moments de sa jeunesse.

Vous êtes originaire de l’Abitibi ?

Je suis née à Rouyn. Mes parents, Gaétan Plante et Constance Lamarre, ont permis à ma sœur, Caroline, qui est aujourd’hui éducatrice dans un service de garde à Charny, et à moi de vivre une belle enfance remplie d’amour.

Votre père a transformé un autobus scolaire en magasin ?

Mon père était un grossiste. Il s’est procuré un autobus scolaire jaune usagé qu’il a peint en bleu et il a transformé l’intérieur avec un système de rangement rempli de produits à distribuer dans le magasin général des villes. C’était un magasin à un dollar qui roulait sur les routes de l’Abitibi.

Vous étiez confortable dans l’inconfort ?

J’accompagnais papa dans sa tournée des magasins généraux de l’Abitibi, ce qui m’a permis de devenir une personne sociable et confortable dans l’inconfort.

Votre mère vous a influencée ?

Ma mère était une mère au foyer qui, plus tard, a décidé de terminer son baccalauréat en administration. Je me souviens encore de ses précieux conseils : d’avoir confiance en moi-même, de prendre ma place et d’être prête à défendre mes idéaux.

Vos emplois d’été ?

Gardienne, préposée à la crémerie et, à compter de 6 h, dans la cuisine d’un restaurant de déjeuner à laver la vaisselle autant la semaine que la fin de semaine. Ensuite, j’ai travaillé à titre d’hôtesse et de préposée à la clientèle.

Aimiez-vous jouer dehors ?

Oui. Nous aimions jouer dehors jusqu’au moment où nos parents nous appelaient pour rentrer à la maison. Devant et derrière chez moi, il y avait de magnifiques boisés. Nous construisions des cabanes, sans oublier la cueillette des bleuets.

À 15 ans, vous avez décidé d’aller étudier en Ontario ?

Pour la première fois, je quittais ma famille pour aller à North Bay, en Ontario, pour y apprendre l’anglais. Ce n’était pas un cours d’immersion anglaise. Je demeurais chez une famille d’accueil anglophone. J’ai pleuré beaucoup le premier mois. Les gens me parlaient, cependant, je ne comprenais absolument rien.

Votre première voiture ?

Une vieille Chevette usagée bleue dont je pensais que c’était normal que la peinture s’écaille, jusqu’au jour où j’ai appris que c’était à cause de la mine de cuivre.

Votre premier voyage fut à l’âge de 19 ans ?

À 19 ans, en route vers la France. À titre d’étudiante, les Forces armées canadiennes m’ont engagée comme guide touristique au Musée national du Canada à Vimy, à la mémoire des soldats canadiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale.

Vous avez fréquenté le Cégep de Trois-Rivières et l’Université de Montréal ?

J’ai rejoint ma mère pour terminer mes études au cégep de Trois-Rivières. À l’Université de Montréal, j’ai fait mon baccalauréat en anthropologie et ma maîtrise en muséologie.

Pourquoi l’anthropologie ?

En apercevant votre regard, vous êtes comme mon père qui se demande encore aujourd’hui pourquoi j’ai étudié en anthropologie. J’aime bien découvrir l’origine et les traditions des gens.

À quel endroit avez-vous demeuré à Montréal ?

J’ai vécu sur l’avenue de l’Esplanade, face à la montagne, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ; ensuite, j’ai déménagé à Outremont et finalement dans mon quartier favori que j’ai adoré, Centre-Sud, près des rues Dorion et Ontario.

Avez-vous travaillé à Montréal pendant vos études ?

Au Musée McCord et à Pointe-à-Callière. J’ai participé à Cégeps en spectacle et, à l’université, je militais dans différents groupes.

La natation fait toujours partie de votre vie ?

Dès l’âge de 12 ans, à Rouyn ; maintenant trois fois par semaine à 7 h, je fais un kilomètre dans la piscine. Pour me détendre, j’aime visiter les musées, et chaque jour je profite d’un moment de lecture.

On entend du Riggy dans votre voiture de fonction ?

Dans ma jeunesse, il y a eu Boy George et le séduisant Prince. J’écoute la musique de Riggy dans ma voiture de fonction. Mon mari et moi avons pris des cours de danse et nous adorons danser la salsa.

Avez-vous toujours eu votre rire ?

Oui. Si vous voyiez mes parents ! Mon père rit, ma mère rit. Les vies de mes parents n’ont pas vraiment été faciles et malgré tout, ils trouvaient le temps de rire, même dans les moments difficiles. Ils m’ont donné leur rire en héritage.

Aviez-vous déjà pensé devenir la mairesse de Montréal ?

Jamais. Pensez-y, lorsque j’étais à Rouyn, il n’y avait pas beaucoup de femmes comme modèles politiques au Québec.

Vous aimiez votre rôle de maman ?

AH OUI ! J’ai toujours voulu être une maman. Je me suis lancée tardivement en politique, ce qui m’a permis d’être une maman heureuse qui a partagé de si beaux moments avec mes fils, Émile et Gaël. Je leur ai expliqué qu’à cause de mon travail, j’étais pour partager mon rôle avec leur père.

Parlez-moi de votre mari.

Pierre Antoine Harvey, c’est ma boussole, qui a évolué avec moi. La politique ne faisait pas partie de notre vie. Avant que j’entreprenne ma vie politique, il y a eu des discussions parfois houleuses, cependant il m’a toujours appuyée dans nos décisions. Il est un partenaire de vie incroyable et je suis toujours amoureuse de lui !

Qui aimeriez-vous rencontrer, autre que des Québécois ?

Après y avoir réfléchi, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, et la chanteuse Lady Gaga.