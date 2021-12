Paris sportifs: la cote du CF Montréal dévoilée

Les probabilités pour que le CF Montréal conclue la saison 2022 au sommet du classement général de la Major League Soccer (MLS) sont pour le moins infimes, selon les cotes diffusées sur un site de paris sportifs.

• À lire aussi - Que nous réserve 2022: l’année des grands retours dans le monde du sport

• À lire aussi - Alistair Johnston et le CF Montréal: une association naturelle

Sur BET99.com, vendredi, il était possible de consulter l’offre pour la catégorie MLS. Les intéressés pourront ainsi faire dès lundi leur mise concernant les prochains lauréats du Supporters’ Shield. Or la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy devra se montrer convaincante auprès des preneurs de paris, sa cote pour rafler le titre du calendrier régulier étant fixée à 60,00, comme celle des Whitecaps de Vancouver.

Les favoris sont les Sounders de Seattle (7,20), qui ont terminé la campagne 2021 au deuxième rang de l’Association de l’Ouest. Tout juste après eux, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre est également bien considéré, à 7,40, ayant fini au sommet du classement général du circuit Garber cette année. Le Los Angeles FC (8,00) et le New York City FC (9,20), vainqueur de la plus récente Coupe MLS, suivent dans l’ordre des favoris.

Par ailleurs, le Toronto FC (17,00) se trouve dans le milieu du peloton des clubs les mieux perçus. À l’opposé, le FC Cincinnati, dernier de la ligue avec 20 points en 2021, et le Dynamo de Houston sont les deux formations les plus négligées, à 90,00.

À VOIR AUSSI