Québec serre la vis: voici les nouvelles mesures qui entreront en vigueur aujourd'hui à 17 h

Les Québécois célébreront la nouvelle année d’une façon bien différente de celle qu’ils espéraient. Voici les principales restrictions annoncées jeudi par le gouvernement Legault, afin de protéger du variant Omicron notre réseau de la santé mal en point.

LE RETOUR DU COUVRE-FEU

Photo d'archives Agence QMI, Pascal Girard

Dès vendredi soir, les Québécois sont appelés à ne pas quitter leur résidence pour des raisons non essentielles, de 22 h à 5 h du matin. Les policiers seront à l’affût et pourraient vous demander de justifier votre déplacement durant les heures du couvre-feu. Ceux pris en faute sont passibles d’amendes de 1000 $ à 6000 $.

LES RESTAURANTS Y GOÛTENT ENCORE

Photo d'archives Chantal Poirier

Autre coup dur pour les restaurateurs, qui devront fermer leurs salles à manger dès vendredi. Ils sont ainsi privés d’une des célébrations les plus payantes pour eux. Mince consolation : la livraison et les commandes pour emporter demeurent possibles.

LA RENTRÉE REPORTÉE

Photo d'archives AFP

Le retour en classe en présentiel dans les écoles, cégeps et universités est repoussé au 17 janvier. Les cours pourront toutefois recommencer à la date prévue à distance. La formation à distance pourra être mise en place avant la réouverture des établissements scolaires. La date de retour en présence pour le milieu postsecondaire sera déterminée plus tard.

LES COMMERCES FERMÉS LE DIMANCHE

Photo Adobe Stock

On se croirait au plus fort de la première vague. Le gouvernement Legault juge nécessaire, encore une fois, de fermer tous les commerces le dimanche, y compris les épiceries, à l’exception des stations-service, dépanneurs, pharmacies et comptoirs pour emporter des restaurants. Pour une première fois de la pandémie, Québec a aussi décidé de fermer les lieux de culte.

CÉLÉBRER AVEC UNE BULLE

Photo Adobe Stock

Les célébrations du jour de l’An seront tranquilles cette année. Jusqu’à nouvel ordre, les rassemblements intérieurs sont limités aux seuls occupants d’un même ménage. Il existe quelques exceptions. Une personne seule et ses enfants peuvent se greffer à une autre bulle familiale. Ceux qui offrent de l’aide essentielle à d’autres personnes seront aussi autorisés à se déplacer.

LE SPORT INTÉRIEUR SUSPENDU

Photo Adobe Stock

Il faudra se rabattre sur les activités extérieures pour digérer le repas du Nouvel An. Les sports intérieurs sont eux aussi suspendus, à moins d’être pratiqués en solo, en binôme, ou par les occupants d’une même résidence. Les chalets des centres de ski resteront ouverts seulement pour se réchauffer. Il sera aussi interdit de consommer un repas dans les relais de motoneige.

