Rentrée décalée et retour de l'école à distance

L’enseignement à distance devrait faire son retour alors que le retour en classe a été reporté au 17 janvier en raison de la flambée de COVID-19.

Certains parents se disent déjà découragés par cette annonce alors que d’autres se préparent à adapter leur vie à cette réalité.

«J’adore mes enfants et j’aime ça être à la maison avec eux. Sauf que je souhaitais que le 10 janvier il y ait retour à l’école, en classe...», avoue un parent rencontré par TVA Nouvelles.

«Ça complique toujours les choses, c'est certain, surtout que les grands-mères vont être moins accessibles, vu qu'on est confinés», ajoute un autre.

Les travailleurs essentiels pourront, eux, toujours envoyer leurs enfants dans différents services de garde.

Rentrée sécuritaire

Chose certaine, la rentrée devra se faire de façon sécuritaire. Malgré les vagues successives de COVID, la ventilation n'est toujours pas à point dans les écoles.

«On est encore à se poser des questions sur les détecteurs de CO2 alors que, ça, ça fait juste détecter si l'air est bon ou pas», explique le président de la CSQ, Éric Gingras.

«On est donc encore très loin de travailler sur la ventilation alors que des experts à travers le monde nous disent que c'est un élément important pour réduire les éclosions.»

«C'est beau d'aller à l'école, mais s'ils (les enfants, NDLR) sont malades et ont des conséquences pour le restant de leurs jours, ce ne sera pas mieux», croit le médecin de famille et ex-ministre de la Santé, Yves Bolduc.

Reste donc à savoir si le retour à l’école à distance se prolongera au-delà du 17 janvier...

«J'espère, mais j'y crois pas trop! Je suis assez sceptique, on va dire... Ça va être plus repoussé, à mon avis, plus loin parce que la situation est assez spéciale.»

