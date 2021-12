Rétrospective 2021: les plus beaux looks des stars internationales

Entre confinement et événements virtuels, les grandes vedettes internationales ont saisi toutes les occasions pour épater sur les tapis rouges. Puisant leur tenue parmi quelques-unes des marques de l’heure (Balmain, Schiaparelli et Gucci), plusieurs l’ont fait avec succès. Entre robes noires seyantes, créations « nude » déconcertantes et couleurs éclatantes, voici une revue des looks marquants de l’année qui s’achève.

Kim Kardashian, vêtue par Balenciaga au Met Gala.

Quand l’un des visages les plus connus de la planète décide, lors du plus grand événement mode de l’année, de faire disparaître son visage sous une cagoule et de simplement mettre l’accent sur sa voluptueuse silhouette (qui l’a rendue célèbre) ; Kim Kardashian en ombre chinoise.

Zendaya, vêtue par Balmain et Bulgari, à la Mostra de Venise.

Une robe de cuir (teint à la couleur de sa peau) drapée, hautement fendue et moulée sur son buste en a fait la robe « nude » de l’année et le parfait écrin pour mettre en scène l’émeraude de 93 carats de Bulgari qu’elle porte à son cou.

Colman Domingo, vêtu par Atelier Versace, aux Oscars.

Ce complet trois-pièces, sans cravate ni nœud papillon, a volé la vedette lors de cette prestigieuse soirée. La couleur vibrante et la cascade de 4 500 cristaux Swarovski y sont pour beaucoup.

Olivia Rodrigo, vêtue par Saint Laurent, au Academy Museum of Motion Pictures Opening Gala.

Alors que sa robe semble défier la gravité, la chanteuse la joue décontractée avec une main dans la poche, bouche rouge et franges ondulées encadrant son visage.

Anya Taylor-Joy vêtue par Christian Dior Haute couture et Tiffany aux Emmys.

Sa performance dans Le jeu de la dame et ses looks subséquents sur les tapis rouges l’ont hissée parmi les stars de 2021. Le manteau opéra jaune serin cloue ce look théâtral.

Elle Fanning, vêtue par Balmain, aux Instyle Awards.

Un exubérant collier qui fait office de haut, voilà une idée originale qui a trouvé preneur chez l’actrice qui voulait un look à saveur rétro, le tout coordonné à une simple jupe noire et à huit bagues larges.

Jared Leto, vêtu par Gucci, au LACMA Art + Film.

Ce fut un peu l’année de la maison Gucci, avec entre autres la sortie du film La saga Gucci, puis le défilé printemps-été 2022 qui a pris d’assaut le boulevard Hollywood à Los Angeles. L’acteur qui est l’ambassadeur de la marque a enfilé des looks flamboyants à chacune de ses sorties publiques.

Billie Eilish, vêtue par Oscar de la Renta et Cartier au Met Gala.

Pour cette occasion, la chanteuse a délaissé ses looks XL et sa chevelure vert néon pour une robe diaphane et une coiffure platine. Le look est un hommage à Marilyn Monroe.

Andie MacDowell, vêtue par Prada, à la première de Annette au Festival de Cannes.

Quand, pendant le confinement, on décide de ne plus se teindre les cheveux et d’assumer sa chevelure argentée, et tout ça malgré que notre marque de commerce est une tignasse brune. Bravo !

Laverne Cox, vêtue par Lavie par Claude Kameni, au gala Essence.

Pour la silhouette sirène, le motif hypnotique du wax (tissu) et la visibilité offerte à une designer qui a le vent dans les voiles.

Tilda Swinton, vêtue par Haider Ackerman, et Timothée Chalamet, vêtu par Tom Ford, à la première de The French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun au Festival de Cannes.

Quand chacun brille à sa façon, et que le tout s’agence magnifiquement ensemble, tout en osant dans les choix stylistiques. Mon look duo de l’année !

Bella Hadid, vêtue par Schiaparelli Haute Couture, à la première de Trois étages au Festival de Cannes.

Cette robe bijou noire, dans laquelle un collier en laiton doré en forme de poumons, dont les bronchioles sont parsemées de strass, se dépose dans le décolleté évasé. Ce fut la tenue la plus spectaculaire de cette 74e édition du célèbre festival.