«The Lost Daughter»: la culpabilité d’une mère

Avec son premier film en tant que réalisatrice, Maggie Gyllenhall éblouit et dirige Olivia Colman de main de maître dans The Lost Daughter, une adaptation du roman d’Elena Ferrante.

C’est l’histoire d’une femme. Ou plutôt la brève histoire d’une femme venue passer des vacances en Grèce. Elle s’appelle Leda (Olivia Colman), vient de Leeds en Angleterre, a 48 ans, est professeure et a loué un appartement. Elle veut être tranquille, elle veut observer les gens sur la plage, ces familles venues profiter du soleil, celles qui s’exhibent et vivent devant les autres sans se censurer.

En regardant une famille italienne et en s’opposant à Callie (Dagmara Dominczyk), la matriarche, Leda s’intéresse à Nina (Dakota Johnson) et à sa fille, Elena, encore toute jeune. Et, au travers de Nina et Elena, elle (Leda, jeune, est incarnée par Jessie Buckley, vue au petit écran dans Tchernobyl et au grand dans Le messager anglais) repense à sa maternité, à ses deux filles dont elle parle à tous les étrangers, à son mari (Jack Farthing), à son amant (Peter Sarsgaard, l’époux de Maggie Gyllenhall). Et à son acte, qu’elle ne se pardonne pas.

Une femme seule dérange, alors Leda se fait déranger. D’abord par Lyle (Ed Harris), sorte d’homme à tout faire, puis par Will (Paul Mescal), le garçon de plage qu’elle invite finalement à souper. Elle se fait accoster par Callie, Nina qu’elle aide lorsqu’Elena disparaît.

Même si elle a choisi d’adapter The Lost Daughter d’Elena Ferrante, Maggie Gyllenhaal le fait sien. Elle rend Leda plus dure, plus en colère, plus moderne – oserai-je dire «plus féministe»? Peut-être. La cinéaste tente aussi d’expliquer le geste de son héroïne, sans pour autant tomber dans le poncif. Et, en usant de gros plans – magnifiés par Hélène Louvart, sa directrice de la photographie –, elle circonscrit, limite le regard du spectateur... tout en obligeant le public à se concentrer et à imaginer ce qu’elle ne montre pas. Et ça, c’est du grand cinéma.

Note: 4 sur 5

