Une héroïne qui n’a pas froid aux Yeux

Premier roman d’Hélène Quesnel, une écrivaine ayant fait carrière dans le monde des communications, La bonté du rémora, explore l’idée du « devoir » de bonté, à travers le parcours d’une femme qui est médecin d’urgence dans un hôpital de Montréal. Françoise-Émilie Beausoleil-Dutil, dite Fred, est une guerrière prête à tout lorsque se présente devant elle son ennemie jurée, la mort.

Fred est une battante, une femme qui fait face chaque jour à quantité d’événements difficiles et de situations exigeantes dans sa carrière à l’hôpital. Sur le plan personnel, elle doit s’aventurer en territoire dangereusement miné lorsque son père, un pathologiste, surgit après des années d’absence.

Hélène Quesnel s’est inspirée d’histoires vraies et d’anecdotes survenues en milieu hospitalier pour écrire ce roman. Plusieurs d’entre elles donnent froid dans le dos. Elle explique que des membres de sa famille travaillent dans le domaine médical et qu’elle récolte ainsi, depuis des années, des histoires qui lui sont racontées.

« C’est particulièrement d’actualité, ces jours-ci, les travailleurs des hôpitaux et les gens qui se donnent corps et âme pour aider dans les hôpitaux. Je trouvais que c’était intéressant, cette humanité. »

Elle les observe depuis des années. « Je me dis qu’il y a toujours cette contradiction ou [ce] paradoxe. C’est ce qui m’intéresse le plus dans l’écriture : l’exploration des contradictions humaines, les paradoxes, le blanc, le noir... Est-ce qu’on est vraiment bon quand on fait le bien ? » révèle-t-elle, en entrevue téléphonique.

Un thriller sombre

L’humanité des travailleurs des urgences est pour elle une ouverture sur d’autres sujets plus rattachés à l’intime, au personnel, à la notion d’attachement familial et à celle de la bonté familiale. « À force d’être bon ou d’aimer trop peut-être parfois ceux qui sont autour de nous, on finit par se faire du mal. »

Jusqu’où cela peut-il aller ? « C’est un thriller et évidemment, on tombe dans le très sombre, à un moment donné », dit-elle. Il y a beaucoup de scènes d’hôpitaux dans le roman et elles sont inspirées d’histoires vraies – y compris celle d’un patient qui s’est éviscéré dans les toilettes. Elle a également romancé des faits divers qui sont réellement survenus dans des hôpitaux aux États-Unis.

« C’est assez hallucinant tout ce qui peut sortir de là... et comment réagissent tous ces gens-là qui travaillent avec ces cas où la réalité dépasse la fiction. Ils en deviennent blasés, ou non. Il y a toujours ce petit détachement-là : il faut qu’ils mettent une espèce d’armure ? Est-ce que ça en fait des êtres moins bons pour autant ? »

Hélène Quesnel souhaitait se lancer dans l’écriture romanesque depuis longtemps. « Ça prend beaucoup de discipline », dit-elle. Elle laisse désormais plus d’espace à l’écriture.

« Ça remplit une vie ! C’est un nouvel univers qui s’ouvre à moi. C’est une très belle aventure et je suis absolument ravie. » L’aventure créative se poursuit : elle a déjà écrit une centaine de pages de son prochain livre.

Photo courtoisie, Éditions Hugo et Cie

◆ Hélène Quesnel a fait carrière dans le monde des communications au sein d’agences de publicité et de relations publiques.

◆ Elle a aussi collaboré en tant que journaliste pour divers magazines et scénarisé plusieurs projets de séries télé.

◆ Elle se consacre maintenant à l’écriture.