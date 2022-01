Une tempête hivernale devrait frapper Vancouver pour le Nouvel An

Une tempête hivernale devrait frapper la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser le week-end du Nouvel An, a annoncé Environnement Canada vendredi soir.

L'agence météorologique fédérale a publié un avis de tempête hivernale pour la région, avertissant de vents forts, de neige, de pluie, de pluie verglaçante et même de possibles inondations.

La région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et les régions de l'autoroute Sea to Sky pourraient voir un mélange important de neige, de pluie, de vent fort, de pluie verglaçante et même d'éventuelles inondations cette fin de semaine.

L'agence a indiqué que jusqu'à 10 centimètres de neige sont attendus dans certaines régions à partir de samedi, avec des quantités plus élevées près de Hope, et jusqu'à 40 millimètres de pluie dimanche.

Il existe également un risque de pluie verglaçante pendant la nuit de samedi ainsi que dimanche matin, et des vents forts pouvant atteindre 90 km/h dimanche près du détroit de Georgia, a averti l'agence.

Il est recommandé aux résidents de reste aux aguets, prendre des nouvelles de leurs proches, famille, amis et voisins, et de garder le matériel de secours dans leur, telles que des couvertures supplémentaires et des câbles de démarrage.

