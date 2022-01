«Bye Bye 2021»: une revue sympathique, teintée par la pandémie

Parsemée d’intéressante apparitions surprises, la rétrospective télévisuelle de l’année 2021 a réussi son tour de force en conservant sa formule gagnante, sans tomber dans le mauvais goût.

Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui avait assuré l’ouverture du «Bye Bye 2020» il y a un an jour pour jour, a une fois de plus ouvert l’émission la plus attendue du temps des Fêtes.

PHOTO COURTOISIE ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

Ressuscitant des ténèbres, le coronavirus est bel et bien toujours vivant. Et comme en 2020, l’édition du «Bye Bye» de cette année, présenté vendredi soir sur ICI Télé, en était teintée.

Dany Turcotte, Rock et Belles Oreilles, Sarahmée, Matthieu Pepper, Claude Legault, Patrick Huard, Sébastien Delorme et Arnaud Soly, se sont entre autres joints au noyau formé des comédiens principaux, les mêmes que l’an passé: Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan et François Bellefeuille.

En contrepartie, Anne Casabonne, Julie Payette, Éric Lapointe, Michael Rousseau, Justin Trudeau et Guillaume Lemay-Thivierge ont été écorchés lors de la messe du 31 décembre.

PHOTO COURTOISIE ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

L’empreinte de la COVID

Coup de chapeau au sketch tourné à la sauce «Les beaux malaises», rebaptiser pour l’occasion «Bye Bye les malaises», qui a su soulever les incongruités des mesures sanitaires, comme le couvre-feu, les amendes pour les contrevenants et les discours anti-vaccins.

Sarah-Jeanne Labrosse en Véronique Cloutier pour le sketch «Véro a chaud», habile clin d’œil au docuréalité «Loto-Méno», et Yannick De Martino en David Goudreault dans une scène sur la pénurie de main-d’œuvre, ont été particulièrement remarquables.

PHOTO COURTOISIE ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

Guylaine Tremblay, qui a notamment personnifié l’animateur de «Chanteurs masqués», était quant à elle impressionnante en Dominique Ducharme.

Claude Legault, qui ne devait pas revenir cette année en raison d’une pause professionnelle, est réapparu en Denis Coderre qui frappe le mur de l’Hôtel de Ville de Montréal, comme dans les publicités gouvernementales pour la vaccination, et en François Legault, victime d’une invasion de «wokes», attaqué à grand coup de racisme systémique, d’appropriation culturelle et de crise du logement.

PHOTO COURTOISIE ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

L’an passé, le «Bye Bye 2020» est devenu l’émission la plus écoutée au Québec de tous les temps. Avec le nouveau confinement et le couvre-feu qui débutait en cette dernière soirée de festivités, le «Bye Bye 2021», écrit et réalisé par l’équipe de Simon-Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance, pourrait bien se classer dans les hauts rangs cette année encore.