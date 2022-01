LNH: un nouveau record pour Alex Ovechkin

S’il doit encore inscrire 141 buts pour rejoindre Wayne Gretzky au sommet de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Alexander Ovechkin est devenu, vendredi, le plus prolifique marqueur du circuit sur le jeu de puissance.

Le capitaine des Capitals de Washington y est allé d’un lancer frappé, semblable à bien d'autres dans sa carrière, avec 2 min 51 s en troisième période contre les Red Wings à Detroit. Ce filet donnait l’avance pour de bon aux visiteurs.

Selon les analyses du site officiel de la LNH, il a touché la cible 112 fois avec ce tir iconique à la droite du gardien avec au moins un homme en plus.

«Oui, c'est plutôt cool, évidemment, a dit l’attaquant selon la chaîne NBC Sports. Il y a beaucoup de grands joueurs sur cette liste et c'est agréable d'être le numéro 1. (...) C'est un grand moment pour moi, pour l'équipe, pour les partisans, et pour notre sport aussi. Maintenant que c’est fait, on va passer à autre chose.»

Impatient

«Ovi» a ainsi surpassé Dave Andreychuk avec 275 filets en avantage numérique. Il avait égalé l’ancien capitaine du Lightning de Tampa Bay le 15 décembre dernier. Il a donc dû attendre plus de deux semaines avant de réaliser l’exploit.

«Quand vous êtes si près du but pour un long moment – vous savez, un match, deux matchs, trois matchs –, je suis sûr que vous êtes impatient de le faire, a analysé l’entraîneur-chef Peter Laviolette après cette victoire de 3 à 1. Ce n’est pas comme si ça n’allait pas arriver. Ça allait arriver, mais c'est bien de le faire et d'aller de l'avant à partir de là.»

«Mais c’est tout un exploit. Dave a été longtemps [en première place] entouré de grands joueurs, et faire partie de cette histoire est quelque chose de spécial.»

Ce filet a également permis au Russe de passer devant Phil Esposito pour les buts gagnants au troisième rang de tous les temps avec 119. Jaromir Jagr (135) et Gordie Howe (121) le devancent encore.

