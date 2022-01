Plus de 200 millions $ volés des poches des Canadiens par des fraudeurs en 2021

Les Canadiens, entre janvier et novembre 2021, auraient perdu environ 231 millions $ aux mains des fraudeurs, un chiffre un peu plus de deux fois plus élevé que l’an dernier.

C’est que révèlent les plus récents chiffres du Centre antifraude du Canada (CAFC), rendus publics jeudi.

«C'est très inquiétant» , a déclaré la superviseure de l'équipe du CAFC, Sue Labine, à Global News vendredi. «Les fraudeurs deviennent de mieux en mieux dans ce qu'ils font.»

Un total de 68 251 fraudes ont été rapportées au CAFC et un total de 46 604 Canadiens auraient été floués durant cette période. De plus, plusieurs de ces fraudes seraient reliées à la COVID-19. Entre le 6 mars 2020 et le 30 novembre 2021, 27 330 Canadiens ont été victimes de ce type fraude, majoritairement en ligne pour une perte de 7,8 millions de dollars.

«Plus de gens ont fait des achats en ligne en raison de COVID», a ajouté Mme Labine.

Selon la Gendarmerie Royale du Canada, seulement 5 à 10 % des cybercrimes et des fraudes sont signalés à la police.

