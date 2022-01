Un cocktail météo pour commencer 2022

Un système dépressionnaire en provenance du Colorado devrait causer plusieurs perturbations météorologiques à travers la province durant la première fin de semaine de 2022. Pluie, neige et une potentielle pluie verglaçante sont attendus par endroits.

La série de précipitations plus importantes devrait commencer en fin d’après-midi, alors qu’une fine pluie est attendue pour les régions de Montréal, Québec, la Mauricie, l’Estrie et l’Outaouais. Pour ces trois dernières régions, c’est là qu’un risque de pluie verglaçante est attendu, selon Environnement Canada. La prudence sur la route sera de mise à ce moment. Les autres secteurs seront sous une légère averse de neige.

Dimanche, les gouttelettes disparaîtront de la carte pour laisser place à des flocons sur tous les secteurs longeant le fleuve Saint-Laurent. L’Estrie et la Basse-Côte-Nord pourraient recevoir jusqu’à 15 cm d’ici dimanche soir.

Ce qui caractérise ce changement de précipitations, c’est la chute importante du mercure entre samedi et dimanche. Par exemple, à Montréal, une température de 4°C est attendue samedi et -7°C dimanche. Même chose pour Québec, où le mercure devrait afficher 2°C samedi et -6°C dimanche.

Lundi, le ciel devrait se dégager pour offrir une journée ensoleillée pour la grande majorité de la province.

