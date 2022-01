Un genre littéraire nécessaire

Superstar du monde de la poésie et de la littérature, le poète et écrivain québécois David Goudreault déclare l’urgence d’intégrer la poésie dans toutes les sphères de la société dans un de ses textes les plus fameux, le slam J’en appelle à la poésie. Le texte, vibrant et criant de vérité, qu’on retrouve sur l’album Le nouveau matériel, est immortalisé en beau livre avec la collaboration du talentueux illustrateur Laurent Pinabel.

Dans cet ouvrage illustré faisant partie de la nouvelle collection « Les Grandes Voix » des Éditions Les 400 coups, Laurent Pinabel présente une version éclatée, originale et percutante de l’œuvre de David Goudreault.

En entrevue, David Goudreault explique qu’il voit le travail de l’illustrateur comme une interprétation de son poème.

« Il y a même un petit côté punk que j’aime beaucoup dans ce que Laurent fait... Je trouve qu’il a vraiment ajouté une couche de poésie avec des images qui ne trahissent jamais le texte, et l’amènent un peu plus loin. »

J’en appelle à la poésie est un texte qui ne veut pas mourir, ajoute-t-il. « C’est un texte que j’ai fait il y a plusieurs années à la radio, que j’ai traîné en spectacle. On l’a mis sur l’album Le nouveau matériel. On en a fait un clip. Là, on en fait un livre. C’est un texte qui a eu une vie très riche, exceptionnelle. »

David a d’ailleurs présenté le spectacle Au bout de ta langue près de mille fois. Les prochains mois se dérouleront hors de la scène, puisqu’il retournera à l’écriture.

« Je ne suis pas un acteur. Je ne suis pas un interprète. J’ai besoin d’aller écrire et de revenir avec du nouveau matériel. »

Vecteur de mobilisation

La poésie est importante, à son avis, car c’est le genre littéraire le plus libre.

« C’est celui qui demande le plus de curiosité de la part du public. Ce n’est pas mâché d’avance. Il faut avoir une certaine curiosité, lire plusieurs poèmes différents avant de voir ce qui nous parle, avoir une certaine ouverture d’esprit, participer au texte, comme lecteur. »

Il ajoute que la poésie n’est pas une histoire linéaire, faite et pensée pour nous. « Ça demande un certain effort et, moi, la mission que je m’étais donnée, c’était de la rendre la plus accessible possible. »

Comme poète et comme lecteur de poésie, il observe que le public a un plus grand intérêt qu’avant.

« On l’a vu dans les dernières années : on a presque doublé les ventes de recueils de poésie. Le confinement a fait mal, mais il y avait de plus en plus de micros ouverts. Il y a de plus en plus de pages, notamment sur les réseaux sociaux, de jeunes poètes qui diffusent et qui ont des bonnes communautés de gens qui les suivent. Je pense qu’en ce moment, il y a un réel intérêt pour la littérature québécoise, mais particulièrement pour la poésie. »

David trouve que « ça tombe bien » et pointe du doigt de gros enjeux en matière de langue, qui devraient nous préoccuper.

« Je pense que par la poésie, c’est une super façon de mobiliser les jeunes générations. La poésie a toujours résonné fort avec les adolescents : c’est intense, c’est chargé, c’est souvent frontal. »

Parlant des enjeux linguistiques qu’il observe, il cible l’anglicisation importante.

« Il y a un gros recul par rapport à l’utilisation d’un français d’une certaine qualité au quotidien, mais surtout une anglophilie absolument dangereuse pour la pérennité de notre langue et même du tissu social. Parce qu’à partir du moment où on n’a plus une langue commune, on n’a plus grand-chose en commun. C’est surtout ça qui m’inquiète. »

►Des personnalités de la scène littéraire et radiophonique ont participé à l’écriture de textes accompagnant chacune des œuvres de la nouvelle collection illustrée « Les Grandes Voix » aux Éditions Les 400 coups. Il s’agit de Chloé Sainte-Marie, Jean Morisset, Rodney Saint-Éloi, Marie-Christine Bernard et Sylvain Ménard. Le deuxième titre de la collection présente Quand les hommes vivront d’amour, de Raymond Lévesque, illustré par Pierre Pratt.

DAVID GOUDREAULT

Poète, romancier et chroniqueur.

Il est aussi travailleur social.

Il a publié trois recueils de poèmes aux Écrits des Forges et quatre romans aux Éditions Stanké.

Le plus récent, Ta mort à moi, fut finaliste au Prix littéraire France-Québec en 2020.

Depuis près de 10 ans, il anime des ateliers de création dans les centres de détention et les écoles du Québec, de la France et de la Tunisie.

Il est directeur artistique de la Grande Nuit de la poésie de Saint-Venant.

Il a reçu de nombreuses distinctions.

LAURENT PINABEL