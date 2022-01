Une quinzaine d’enfants hospitalisés à Sainte-Justine pour la COVID-19

Une quinzaine d’enfants sont actuellement hospitalisés au CHU Sainte-Justine de Montréal en lien avec la COVID-19.

«Nous n’avions pas vu ces chiffres-là depuis la deuxième vague. C’est sûr que ça nous inquiète», a expliqué le pédiatre Olivier Drouin en entrevue samedi à LCN.

«Ce ne sont pas tous des enfants qui sont gravement malades. Mais ce sont quand même des enfants qui ont testé positif et qui nécessitent une hospitalisation», a-t-il poursuivi.

Et ce chiffre est en augmentation, alors que les cas de COVID atteignent des sommets au Québec depuis quelques jours, selon le Dr Drouin, qui a indiqué que les cas hospitalisés ne sont pas plus graves que lors des vagues précédentes.

«Mais c’est sûr qu’on garde un œil sur ce qui se passe», a-t-il précisé.

Il a ajouté que la plupart des enfants se sortent bien de leur infection au coronavirus.

«Il y a une minorité hospitalisée. Il y a aussi le syndrome inflammatoire multisystémique (SIM) qui est une complication de la COVID qui cause un certain nombre d’hospitalisations. Mais en général, ça se passe bien», a soutenu le médecin.

Interrogé sur les nouvelles directives mises en place dans les garderies de la province, le pédiatre comprend les raisons qui ont pu pousser à un tel choix, mais s’inquiète que cela touche une population qui n’a pas accès aux vaccins.

«C’est une population qui n’est pas vaccinée, ils sont donc plus à risque que les adultes qui ont eu deux ou trois doses. On espère qu’il va y avoir l’approbation pour les 2-5 ans prochainement et que les parents seront au rendez-vous pour la vaccination», a-t-il souligné.

«C’est sûr que n’importe quelle situation qui favorise la propagation du virus chez ce groupe d’âge là... Plus on augmente le nombre d’enfants qui sont testés positifs, plus on augmente qu’il y ait des événements rares qui se produisent comme des hospitalisations ou des hospitalisations aux soins intensifs», a soutenu le Dr Drouin.

