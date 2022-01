CH : la recherche du prochain DG avance

La recherche pour le prochain directeur général du Canadien de Montréal est passée à la prochaine étape puisque le vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, a contacté certaines équipes pour avoir la permission de discuter avec des candidats.

C’est du moins ce que le site The Athletic a avancé, dimanche. Les Québécois Roberto Luongo (Panthers de la Floride), Mathieu Darche (Lightning de Tampa Bay) et Daniel Brière (Flyers de Philadelphie) seraient parmi les premiers candidats qui seront rencontrés.

Patrick Roy (Remparts de Québec), Marc Denis, Kent Hughes, Stéphane Quintal, Danièle Sauvageau et Émilie Castonguay sont d’autres candidats dont les noms ont été mentionnés dans divers médias au cours des dernières semaines.

Le président et propriétaire de l’équipe, Geoff Molson, a congédié le directeur général Marc Bergevin, le 28 novembre dernier. Molson et Gorton font partie d’un comité décisionnel dont la tâche est de le remplacer, tout comme l’ancien DG Bob Gainey et le propriétaire minoritaire Michael Andlauer.