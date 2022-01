Comment aider des nouveaux arrivants?

Nous sommes un jeune couple qui vient de s’installer sur la rive sud de Montréal dans un quartier populaire où les immigrants sont nombreux. Mon chum et moi sommes ravis de ça, vu que ça incite nos jeunes enfants de 6 et 8 ans à s’ouvrir à la différence. Mais voilà qu’au fil des mois, nous avons fait la connaissance d’une petite famille mexicaine qui habite à trois coins de rue de chez nous, parce que notre fille va à l’école avec la plus jeune des filles de la maison. Ce sont des gens charmants, mais qui peinent à joindre les deux bouts et qui auraient besoin d’un coup de pouce de temps en temps.

On fait notre possible pour eux, mais comme on ne roule pas sur l’or non plus, je me demandais si vous connaissiez un organisme dans notre coin qui pourrait leur venir en aide.

Une qui veut aider

Sur le territoire de Longueuil, il existe un organisme qui s’appelle La Mosaïque, parrainé par la comédienne Linda Johnson, qui offre une multitude de services aux citoyens de tous âges et dans une large variété de secteurs. Vous trouverez de l’informations au 1650 avenue de l’Église, Lemoyne, J4P 2C8, ou (450) 465-5440, ou encore sur le site info@lamosaique.org.