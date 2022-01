Comment aider un homme qui a un cancer de la prostate?

Je vous écris en désespoir de cause, car je ne sais plus quoi faire pour aider mon mari à qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate il y a six mois, et qui ne réussit pas à accepter le verdict médical. Depuis l’âge de soixante-dix ans environ (il en a soixante-quinze aujourd’hui), sa vigueur sexuelle avait commencé à décliner. Ça le frustrait, mais avec l’aide d’une médication, il réussissait tant bien que mal à conserver une érection. Mais peu à peu, au fil des cinq dernières années, notre vie sexuelle fut réduite à rien.

Je vous rassure tout de suite, je ne me suis jamais permis de faire quelque commentaire que ce soit à cet égard, car je sais que je l’aurais assommé raide. C’est quand le verdict de son cancer est tombé qu’il est devenu muet sur sa (pour ne pas dire notre) sexualité, en plus de se replier sur lui-même, comme si toute communication avec lui était devenue impossible. Il refuse même d’aborder le sujet avec moi, et m’interdit d’intervenir, quand je l’accompagne dans le cabinet du médecin.

Son spécialiste le soigne avec un médicament sous forme de pilules et lui dit régulièrement qu’il devrait rester positif face à son cancer qui est loin d’être incurable. Mais c’est comme si mon mari entendait le contraire tant chacune de ses visites médicales le démolit.

Lui qui était énergique avant est devenu apathique, pour ne pas dire larvaire. Il passe ses grandes journées assis devant la télé à regarder toutes les émissions sportives imaginables, sans jamais faire l’effort de se lever de son fauteuil pour aller prendre une marche. Comme il m’a interdit d’aborder le sujet de sa maladie avec les enfants, je reste coincée dans un carcan que j’ai de plus en plus de mal à supporter. Comment faire pour le sortir de sa torpeur?

Une femme qui se sent inutile

Quand on sait que l’exercice régulier, même vigoureux, fait le plus grand bien aux hommes atteints du cancer de la prostate, c’est triste de voir que votre mari l’a délaissé. Si vous pouviez trouver le moyen de parler à son médecin traitant en privé, ce serait une bonne chose pour qu’il connaisse le véritable état psychologique de votre mari et puisse agir en conséquence.

Je vous souligne qu’il existe une association caritative qui se nomme PROCURE, qui éduque et assiste les personnes touchées par le cancer de la prostate. On y propose des webinaires, des lignes d’assistance téléphonique et de chat, ainsi que des ressources connexes. Pour les joindre (www.procure.ca et 1-855-899-2873).