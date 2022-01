Des centaines de policiers du SPVM manquent à l'appel

Le Service de police de la Ville de Montréal doit composer avec un nombre important de cas de COVID-19 dans ses rangs.

• À lire aussi: Une femme accusée d’avoir abandonné un nouveau-né à l’extérieur en Ontario

• À lire aussi: États-Unis: un tireur tue cinq personnes avant d’être abattu

Ainsi, la direction du SPVM et la Fraternité policière ont convenu de suspendre du 30 décembre au 19 février deux articles de la convention collective en ce qui a trait aux assignations et aux horaires de travail.

Cette souplesse est jugée nécessaire pour les besoins opérationnels du corps policier au moment où une centaine de policiers sont absents.

«Compte tenu de la situation actuelle avec la pandémie et du nombre grandissant des cas d’infection au sein du SPVM, certaines mesures doivent être prises afin de permettre au Service d’assurer sa mission première et maintenir la sécurité publique sur l’ensemble du territoire de la ville de Montréal», peut-on lire dans le communiqué acheminé aux employés, cosigné par le directeur Sylvain Caron et le président de la FPPM, Yves Francoeur.

L’entente pourrait être revue à mesure que la situation évolue.

À voir aussi