Les Canadiens moroses en ce début d’année selon un sondage

Une pandémie qui n’en finit plus, une inflation qui ne cesse de grimper et une économie qui n’est pas au beau fixe: les Canadiens ont peu d’espoir en ce début d’année, selon les résultats d’un sondage de Nanos Research portant sur leurs préoccupations.

Commandé par CTV News, ce coup de sonde a révélé sans grande surprise que la pandémie est redevenue un enjeu majeur pour les Canadiens, devant la dette, les changements climatiques ou encore l’emploi.

Une inquiétude qui se répercute d’ailleurs sur le manque de confiance envers l’économie du pays, selon Nik Nanos, de la firme de sondage.

«Cela ressemble à deux pas en avant, deux pas en arrière, dans le suivi hebdomadaire lorsque nous demandons aux Canadiens s’ils pensent que l’économie va se renforcer ou s’affaiblir, s’il n’y a pas de changement dans les six prochains mois», a-t-il expliqué en entrevue avec le média.

Près de 45 % des Canadiens interrogés ont ainsi affirmé qu’ils s’attendaient à voir l’économie s’affaiblir lors du premier semestre de 2022, quand 28 % pensent qu’il n’y aura aucun changement.

Si une majorité d’entre eux ont avancé que leurs finances personnelles ne connaîtront aucun bouleversement cette année, 25 % de ceux qui s’attendent à un changement envisagent le pire.

«Les Canadiens avaient plus confiance en l’économie à l’automne», a souligné M. Nanos à CTV News, précisant que le changement de perspective est dû à la montée du variant Omicron dans le pays.

Ce retournement de situation pourrait avoir des répercussions dans plusieurs secteurs, dont l’immobilier, la vie familiale ou encore le tourisme.

La moitié des sondés ont ainsi indiqué que l’achat d’une maison sera retardé dans ce contexte économique. Près de 42 % des Canadiens de moins de 35 ans ont par ailleurs soutenu que les gens seront moins enclins à avoir des enfants.

Si les personnes plus âgées (37%) sont toujours favorables à l’idée de partir en vacances malgré la hausse du coût de la vie, les Canadiens de 18 à 34 ans sont un peu moins nombreux (26%) à partager cette idée.

Le sondage Nanos a été mené par téléphone et en ligne auprès de 1005 Canadiens de 18 ans et plus entre le 22 et le 23 décembre 2021.