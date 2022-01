Les Rangers ne font qu’une bouchée du Lightning

Mika Zibanejad, avec trois buts, et Igor Shesterkin, avec un blanchissage de 38 arrêts, ont uni leurs efforts, dimanche à New York, pour procurer une convaincante victoire de 4 à 0 aux Rangers contre le Lightning de Tampa Bay.

Zibanejad a rapidement donné le ton dans cette rencontre avec un doublé sur le jeu de puissance en première période. Il a ensuite complété son huitième tour du chapeau en carrière au deuxième engagement. Chris Kreider s’est fait complice de ses trois filets.

Le Suédois de 28 ans a ainsi cumulé six buts et neuf points à ses cinq plus récentes sorties.

Son coéquipier Shesterkin a également contribué à cette victoire avec son deuxième jeu blanc de la saison. Le Russe a notamment effectué un important arrêt de la mitaine pour conserver une avance de deux buts en première période.

Le portier a du même coup signé une 15e victoire en 20 départs depuis le début de la campagne. Il montre par ailleurs une moyenne de buts alloués de 2,09 et un taux d’efficacité de ,936. Seul Jack Campbell (,939) fait mieux parmi les gardiens numéro 1 de la ligue.

Les Rangers étaient privés de leur vedette Artemi Panarin, dont le nom a été placé sur la liste de COVID-19 tout juste avant le match.

De son côté, le Lightning, qui se remet tranquillement d’une éclosion de COVID-19, a subi une troisième défaite de suite. Le gardien Andrei Vasilevskiy était d’ailleurs sur la glace après avoir contracté la maladie, et il a cédé quatre fois sur 21 lancers.