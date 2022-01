Manifestation à Amsterdam contre les restrictions sanitaires

Des milliers de personnes étaient rassemblées dimanche à Amsterdam pour protester contre les restrictions sanitaires en vigueur aux Pays-Bas, où un nouveau confinement a été imposé une semaine avant Noël face à la propagation du variant Omicron.

Malgré l'interdiction en amont de la manifestation par les autorités, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur la Museumplein, l'une des principales places de la capitale néerlandaise, a observé un correspondant de l'AFP.

Des affrontements avec la police ont fait plusieurs blessés légers et les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

«Ici c'est la Hollande! Pouvoir au peuple!», a scandé un des manifestants.

Les restrictions sanitaires sont strictes aux Pays-Bas. Un nouveau confinement y a été imposé à la population une semaine avant Noël face à une nouvelle vague de la COVID-19 et à la propagation du variant Omicron.

Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier et les écoles au moins jusqu'au 9 janvier.

À l'extérieur, seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés, sauf exception comme les enterrements. Mais aucune restriction à la circulation n'a été décidée.

