Brésil : Bolsonaro, un mandat émaillé de problèmes de santé

Le président brésilien Jair Bolsonaro, 66 ans, a subi de nombreux problèmes de santé depuis le début de son mandat en janvier 2019, pour l’essentiel lié à l’attentat à l’arme blanche dont il a été victime en pleine campagne électorale, fin 2018.

• À lire aussi: Brésil: 18 morts et 58 communes inondées sous des pluies torrentielles

• À lire aussi: Élections au Chili: Gabriel Boric nouveau président

• À lire aussi: La COVID-19: un virus politique

– 6 septembre 2018 : À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, Jair Bolsonaro est poignardé à l’abdomen lors d’un bain de foule à Juiz de Fora, dans l’Etat du Minas Gerais (sud-est), apparemment par un homme souffrant de problèmes mentaux. Il subit plusieurs perforations intestinales et perd plus de deux litres (soit 40 %) de son sang. Il est opéré d’urgence dans un hôpital local, puis transféré à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

– 12 septembre 2018 : Jair Bolsonaro est opéré à nouveau, à Sao Paulo, en raison d’adhérences obstruant son intestin grêle. L’intervention a également permis de guérir une fistule au niveau d’une des sutures de la première chirurgie.

-29 septembre 2018 : Jair Bolsonaro sort de l’hôpital, 22 jours après l’attentat, à une semaine de la présidentielle. Il ne prendra part à aucun débat télévisé.

– 28 janvier 2019 : Moins d’un mois après son investiture, le président Bolsonaro est opéré à nouveau, pour la fermeture de la poche de colostomie qu’il portait depuis l’attentat. L’intervention s’est révélée plus longue (sept heures) et plus compliquée que prévu en raison de nombreuses adhérences intestinales.

– 8 septembre 2019 : Nouvelle hospitalisation et quatrième opération de l’abdomen, en raison d’une hernie au niveau de la cicatrice de l’opération précédente.

– 23 décembre 2019 : Le président Bolsonaro passe la nuit à l’hôpital à Brasilia après « une chute dans les toilettes ».

– 6 juillet 2020 : Jair Bolsonaro est testé positif à la COVID-19. Il ne ressent que des symptômes légers et dit « aller mieux » après avoir pris de l’hydroxychloroquine, médicament controversé dont l’inefficacité contre le virus a été prouvée par de nombreuses études scientifiques.

Le chef de l’État, qui a toujours minimisé l’ampleur de la pandémie et n’est toujours pas vacciné, reste à l’isolement dans le palais présidentiel 19 jours, jusqu’à l’annonce d’un test négatif, le 25 juillet.

– 25 septembre 2020 : Le président brésilien est opéré pour l’extraction d’un calcul rénal.

– 14 juillet 2021 : Jair Bolsonaro est hospitalisé pour une occlusion intestinale, après une crise de hoquet persistante durant plus de dix jours. Les médecins ont opté pour un « traitement conservateur », sans opération.

– 3 janvier 2022 : En vacances dans l’État de Santa Catarina (sud), le président Bolsonaro est hospitalisé d’urgence à Sao Paulo pour une possible nouvelle occlusion intestinale. Il est soumis à une série d’examens pour évaluer la nécessité d’une intervention chirurgicale.

À voir aussi