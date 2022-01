Canadien: la LNH n’a presque plus de marge de manoeuvre

Le Canadien de Montréal devra vraisemblablement jouer devant des gradins vides au Centre Bell puisque la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a plus vraiment de marge de manœuvre pour reporter des matchs uniquement afin d’éviter les pertes de revenus.

C’est du moins ce que le commissaire adjoint, Bill Daly, a expliqué au micro d’une chaîne radiophonique du réseau Sportsnet, lundi soir.

«Je ne dirais pas que nous en sommes encore à ce stade, mais je dirais que nous y sommes pratiquement, a-t-il fait valoir. Je ne m’attends pas à voir de nombreux matchs au Canada être repoussés.»

«[Le calendrier] est constamment mis à jour et modifié. Il nous reste probablement un peu de marge, mais pas beaucoup.»

Problème complexe

Une série de restrictions annoncée par les gouvernements provinciaux limitent actuellement la capacité des amphithéâtres en raison de la résurgence de la COVID-19. Si l’Ontario autorise 1000 spectateurs par événement, les matchs tenus au Québec et au Manitoba doivent avoir lieu à huis clos.

Le Tricolore a d’ailleurs disputé un match sans spectateur le 16 décembre dernier. Quelques jours plus tard, le circuit Bettman a annoncé le report de plusieurs parties en sol canadien, dont cinq du Canadien.

«L'intention est certainement que ces matchs que nous reportons, nous allons les reprogrammer et, espérons-le, pouvoir jouer devant plus de partisans, a indiqué Daly. Ce serait bon pour les partisans, les équipes et les joueurs.»

La situation demeure malgré tout très complexe pour la LNH.

«Une fois que vous avez affaire à sept clubs qui ont tout d'un coup des problèmes pour accueillir des partisans, ça devient beaucoup plus difficile qu’avec une seule équipe ayant ces restrictions. Alors vous devez essayer d'être juste envers tout le monde et prendre en compte de nombreux facteurs différents pour décider de la façon dont vous allez procéder.»

Le Canadien doit croiser le fer avec les Devils du New Jersey le 15 janvier à Montréal. Par la suite, un voyage de cinq rencontres attend les hommes de Dominique Ducharme, qui seront ensuite de retour au Québec pour la visite des Ducks d’Anaheim le 27 janvier.

Ce duel est le premier de quatre consécutifs au Centre Bell avant la pause prévue pour les Jeux olympiques, qui sera plutôt utilisée pour reprendre 90 rencontres annulées.

