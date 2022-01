Comment devenir massothérapeute? Découvrez les différentes formations offertes selon la spécialité

Vous avez un intérêt pour la profession de massothérapeute et vous cherchez une école qualifiée où suivre votre formation?

Faites confiance à Kiné-Concept - Guijek, un institut de renom qui possède plus de 40 ans d’expérience dans les formations professionnelles et continues en massothérapie.

Vous aurez la possibilité de vous spécialiser dans plusieurs branches de la massothérapie et de travailler dans différents environnements professionnels une fois votre diplôme en poche.

Des formations et des cours diversifiés en massothérapie

Populaire autant auprès des femmes que des hommes, la profession de massothérapeute vous ouvre les portes d’une carrière flexible et stimulante. Découvrez la variété de formations offertes par l’Institut de massothérapie Kiné-Concept - Guijek:

Le massage sportif

Vous êtes passionné de sport et rêvez de travailler avec des athlètes? Ce cours de massage vous formera aux besoins propres au milieu sportif et vous fournira les outils nécessaires pour accompagner les athlètes dans leur récupération et leur retour au jeu.

Le massage suédois cinétique®

Développée par Kiné-Concept - Guijek, cette technique biomécanique – utilisant de l’huile – procure une très grande détente musculaire, en plus de favoriser la qualité de l’amplitude du mouvement. Ce programme exclusif est une petite révolution dans les cours de massothérapie!

Le shiatsu

Originaire du Japon, cette technique de massage favorise la bonne circulation de l’énergie vitale dans le corps. Le shiatsu s’exécute par le biais de pressions, de mobilisations et d’étirements sur le corps.

La polarité

Développée dans le but d’accompagner le patient dans les dimensions physique, psychologique, mentale et spirituelle, la polarité est une approche énergétique holistique. Elle est fondée en grande partie sur la théorie des cinq éléments.

Le massage californien

Très populaire auprès des clients, ce massage complet se pratique allongé sur une table et s’attarde autant aux zones harmonieuses qu’aux zones tendues du corps. Cette technique amène le récepteur à s’abandonner au rythme de mouvements parfois intenses, parfois doux.

L’oncomassothérapie

Cette approche vous permettra de mieux accompagner les patients atteints d’un cancer pédiatrique ou adulte. Vous apprendrez à adapter les différentes techniques de massage selon leurs besoins et vous redécouvrirez l’essence même du toucher.

La massokinésithérapie

Cette formation de massothérapeute vous permettra d’approfondir votre compréhension de l’appareil ostéo-articulaire et votre capacité à identifier et apaiser les problèmes d’ordre biomécanique. Elle est fondée sur l’apprentissage de différentes techniques manuelles douces.

Le profil de formation de 1 000 heures

Il ne s’agit pas d’une norme dans l’industrie, mais ce parcours vous offrira une belle reconnaissance dans le milieu de la massothérapie. Chez Kiné-Concept - Guijek, ce type de formation vous est facilement accessible afin de rehausser votre expertise professionnelle.

Les opportunités de travail

Lorsque vous êtes étudiant à l’Institut de massothérapie, vous avez la chance d’apprendre diverses techniques, ce qui vous permettra d’offrir des services variés à vos futurs clients, en plus de pouvoir travailler dans différents milieux.

Avec l’obtention de votre diplôme, vous recevrez la reconnaissance de plusieurs associations et les portes de différents environnements de travail s’ouvriront à vous, dont la pratique privée, les centres de réadaptation, les centres de santé et spas, les hôtels et les bateaux de croisière ainsi que les centres de conditionnement physique.

De plus, la popularité des soins en massothérapie fait en sorte que c'est une expertise recherchée par les employeurs dans la plupart des régions du Québec.

Un salaire alléchant

Bien évidemment, les salaires varieront en fonction de vos ambitions, du milieu de travail, de la région et de votre profil de massothérapeute.

Par exemple, en pratique privée, le salaire d'un massothérapeute se situe entre 70 $ et 85 $ de l’heure. C’est un beau défi si vous rêvez de travailler à votre compte et de développer votre clientèle!

À titre d’employé d’une clinique ou d’un centre de santé, les salaires varient entre 25 $ et 40 $ de l’heure. De plus, dans les centres de santé et spas, les massothérapeutes reçoivent généralement des pourboires des clients. À vous de voir le milieu de travail qui vous convient le mieux!

Un horaire flexible pour concilier travail-famille

L’un des avantages de poursuivre une carrière en massothérapie est la possibilité de concilier plus facilement le travail-famille en raison de l’horaire flexible. Cette flexibilité vous permettra également de jumeler deux emplois. Pratique!

C’est sans oublier que plusieurs milieux de travail vous permettront de choisir le nombre de jours que vous souhaitez travailler ainsi que le nombre de massages que vous voulez effectuer sur une base quotidienne.

Une carrière en massothérapie vous intéresse? Tournez-vous vers l’une des formations professionnelles offertes à la session hiver 2022 chez Kiné-Concept - Guijek et débutez un parcours stimulant qui se démarque par la qualité de son enseignement!