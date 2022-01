COVID-19: les nouvelles directives dans les garderies suspendues à Montréal

La santé publique de Montréal a décidé de mettre les nouvelles directives sur la COVID-19 dans les garderies et CPE sur pause pour le moment.

La semaine dernière, le gouvernement Legault avait annoncé que les enfants et les membres du personnel ayant été en contact avec une personne infectée à la COVID-19 pouvaient continuer de fréquenter les CPE et garderies.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, une rencontre aura lieu mardi après-midi avec différents intervenants. Des discussions avec Québec ont également lieu.

Par ailleurs, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a fait savoir que des rencontres auraient lieu pour mieux «expliquer» les nouvelles recommandations.

«Évidemment, j’ai constaté que ces nouvelles consignes suscitent beaucoup de questions chez les parents et les éducatrices (...) J’ai donc demandé que la Direction générale de la santé publique rencontre les associations qui représentent les CPE, les garderies et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, pour leur expliquer cette recommandation et qu’elle réponde à leurs questions. La rencontre aura lieu dans les prochaines heures», peut-on lire dans un message partagé sur Facebook.

