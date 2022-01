Dans «Papa marteau» à CASA: Réal Béland construit une maison pour sa fille Charlotte

Réal Béland, qui est un pro de la construction, aide sa fille Charlotte à bâtir sa première maison, voisine de la sienne, dans la nouvelle série «Papa marteau» que les téléspectateurs pourront découvrir sur la chaîne CASA, ce mardi.

L’humoriste, qui a quatre filles, rêve depuis longtemps que chacune d’entre elles s’installe dans son propre nid d’amour sur le vaste terrain à flanc de montagne que sa conjointe Sophie et lui ont acquis il y a plusieurs années, dans les Laurentides.

La première à matérialiser ce projet, Charlotte, 26 ans, a bien voulu partager cette expérience devant les caméras. On y découvre un clan soudé ainsi que le conjoint de Charlotte, Mathieu qui, comme Réal, se débrouille plutôt bien avec des outils.

Ériger une maison en pleine pandémie, alors que les prix de plusieurs matériaux ont explosé, a donné des sueurs froides à la famille. Qu’à cela ne tienne, comme Réal avait construit ou participé à la construction de neuf maisons – pour lui, des proches ou des amis – avant de s’attaquer à celle de sa fille de 26 ans, il a pu lui faire bénéficier de ses trucs pour qu’elle puisse économiser.

La nouvelle demeure se trouve à quelques dizaines de mètres de celle de Réal et de Sophie. «On va la surveiller de près», a blagué l’humoriste en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE

Le tournage de «Papa marteau», une production de Trinome & filles, s’est mis en branle en avril dernier tandis que les dernières images ont été captées récemment, la maison ayant été complétée à l’automne.

«On est comme une famille italienne, on est souvent ensemble, on voulait que les sœurs participent – Juliette, 20 ans, Béatrice, 14 ans, et Emma, 13 ans – et que tout le monde mette main à la pâte», a confié l’artiste qui, très jeune, a été initié à tout ce qui a trait à la construction par sa famille.

«Les prix ont quadruplé, il est toujours possible d’économiser, mais disons qu’il a fallu mettre plus d’huile de bras. Des cousins, qui sont menuisiers de profession, sont même venus nous aider pendant une partie de leurs vacances de la construction», a ajouté Réal, qui est aussi coproducteur au contenu de «Papa marteau».

Il parle d’«une auto construction gérée de A à Z» et d’un gros projet qui va être utile pour les téléspectateurs.

«"Papa marteau" montre à quel point, quand tu t’entraides, comment tu es capable de faire de gros projets, et on montre où tu peux économiser quand tu construis ta première maison», a souligné Réal, qui évoque dans la série que Charlotte et lui ont reçu un diagnostic du syndrome d’asperger.

Quant à Réal, ce projet est tombé à point pour lui. Il rêve déjà d’ailleurs d’une autre émission de rénovation qui pourrait aussi aboutir sur CASA.

Il continue de faire de la scène avec son spectacle «Faire semblant», qui a été écrit pour célébrer ses 30 ans de carrière.

La série «Papa marteau», qui compte 13 épisodes, va être diffusée chaque mardi, à compter du 4 janvier, à 20 h, sur CASA.