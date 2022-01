La violence armée, ça suffit!

La violence armée en hausse à Montréal l’an passé a culminé avec les morts de quatre adolescents dans les dernières semaines. L’éminent criminologue québécois Maurice Cusson propose des solutions basées sur l’expérience de Boston pour réduire les fusillades. Comment réduire les tueries ? En ciblant les points chauds. Ainsi, les policiers et intervenants de rue ont rencontré les délinquants avant qu’ils commettent l’irréparable.

Quatre adolescents sont morts dans les derniers mois, dont trois victimes de coups de feu. Est-ce que la violence armée à Montréal va empirer dans les prochaines années ?

Les gangs de rue, ça existe depuis longtemps à Montréal ; ce qui est nouveau, c’est que les jeunes se tirent dessus. Malheureusement, plus il y a d’armes en circulation, plus il va y avoir d’incidents comme ceux qu’on a vus au cours des derniers mois. C’est une adéquation qui est bien documentée en criminologie, à partir de ce qu’on observe dans les villes américaines où les homicides par arme à feu sont parmi les plus élevées au monde. Dans la métropole du Québec, on dénombre environ 25 meurtres par an (ndlr: on en a dénombré 37 en 2021). Ça semble beaucoup, mais c’est peu en comparaison des taux des grandes villes américaines, où ce chiffre peut atteindre plusieurs centaines chaque année.

Est-ce que la pandémie a exacerbé le problème ?

Il faudrait étudier la chose scientifiquement, mais mon impression, c’est que le fait d’être isolés pendant des mois a contribué à augmenter la violence armée. On sait que les jeunes ont un immense besoin de se socialiser ; ils en ont été privés pendant des mois. Au moment de retrouver un peu de liberté, les membres de gangs ont été plus impulsifs.

Qu’est-ce qui pousse les jeunes à obtenir des armes à feu et à les utiliser ?

La peur. Vous savez, les délinquants ne sont pas différents du commun des mortels. Ils veulent sauver leur peau. S’ils apprennent que les bandes rivales jouent du pistolet, ils comprennent vite qu’ils n’ont pas [d’autre] choix [que] de s’armer eux aussi. C’est l’escalade de la terreur, et il y a des dérapages.

Vous mentionnez dans un article scientifique qu’il faut se concentrer sur les « points chauds » du crime ; que voulez-vous dire ?

Il faut y envoyer des policiers, des travailleurs sociaux, et même, éventuellement, des parents de victimes pour expliquer aux jeunes ce qu’ils risquent. Une bonne partie des jeunes criminels ne réalisent pas qu’ils risquent de passer des années en prison s’ils versent dans les homicides.

Cette expérience a été tentée à Boston, avec beaucoup de succès. Les meurtres par fusillade diminuent constamment depuis 20 ans. Le Boston Globe rapportait récemment qu’ils étaient passés de 53 à 38 en 2021.

Se concentrer sur les points chauds, c’est la meilleure approche. On n’a qu’à regarder d’où viennent les appels 911 et on va avoir une bonne idée des endroits les plus dangereux ; c’est là que se tiennent les délinquants.

Il ne s’agit pas de faire du profilage et de harceler des jeunes racisés. Il faut mener des actions de prévention ciblée, et qui s’ajoutent aux interventions répressives.

La violence à Montréal vous inquiète-t-elle pour l’avenir ?

La violence grave est beaucoup plus préoccupante aux États-Unis que chez nous. Mais le problème ne doit pas être sous-estimé. Les gens des quartiers touchés par les violences armées dans le nord de la ville ont peur. Les jeunes craignent de se faire tuer et les parents vivent dans la terreur que leur enfant se fasse assassiner.

Nous pouvons nous inspirer des meilleures approches observées chez nos voisins du Sud en matière de prévention. Certaines solutions s’appuient sur des idées très simples, par exemple nettoyer les espaces abandonnés où les squatters tiennent des réunions. Puis on va à la rencontre des jeunes pour leur expliquer ce qu’ils risquent s’ils continuent à jouer du pistolet. Casier judiciaire, prison, isolement. Il suffisait d’y penser : communiquer directement un message clair aux jeunes à risque d’être impliqués dans une fusillade a un effet dissuasif très fort.

Qui est Maurice Cusson ?

◆ Criminologue de réputation internationale, Maurice Cusson a écrit 15 livres sur l’homicide et l’enquête, ses grandes spécialités.

◆ Il a beaucoup contribué à l’enseignement de la criminologie au Québec. Il a dirigé l’École de criminologie de l’Université de Mont-réal pendant six ans.

◆ Il a remporté le prix du Gouverneur général en 1984 pour son livre Le contrôle social du crime.

◆ Membre de la Société royale du Canada, il a reçu en 2010 le prix Beaumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française.

◆ Aujourd’hui professeur émérite à l’UdeM, il poursuit des recherches sur les homicides à travers le monde.