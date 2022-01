Le transfert de Ricardo Pepi officialisé

Le FC Dallas a confirmé la vente de son attaquant vedette Ricardo Pepi pour un montant record au club allemand d’Augsburg, lundi.

Le transfert est d’une valeur de 20 millions $ et avec les bonus, il devient le plus cher de l’histoire de la Major League Soccer pour un joueur formé au club. Il devance ainsi les 22 millions $ offerts aux Whitecaps de Vancouver par le Bayern Munich pour l’achat du Canadien Alphonso Davies.

AFP

Selon le réseau ESPN, le FC Dallas recevra 10 % du montant de chaque transfert éventuel de Pepi.

«C’est un défi de perdre un joueur comme Pepi, qui était l’un des athlètes les plus talentueux de la ligue en 2021, mais ça nous donne l’opportunité de réinvestir les profits de ce transfert pour des joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat sur le terrain et qui peuvent nous aider à compétitionner au plus haut niveau», a mentionné l’entraîneur-chef Nico Estevez dans une déclaration écrite.

L’académie du FC Dallas est reconnue comme l’une des meilleures à travers les États-Unis depuis plusieurs saisons. De jeunes pépites comme Reggie Cannon et Bryan Reynolds ont complété de gros transferts vers l’Europe dernièrement et le bassin d’espoirs de l’équipe se renouvèle régulièrement.

«Il s’agit d’une transaction importante pour le FC Dallas, Ricardo et la Major League Soccer, a ajouté le directeur technique Andre Zanotta. Il représente ce qui est possible pour l’Académie du FC Dallas et les joueurs de soccer aux États-Unis.»

Pepi a marqué 13 buts en 31 matchs la saison dernière. Il a également fait ses débuts en équipe nationale, étant élu jeune joueur américain de l’année par U.S. Soccer.