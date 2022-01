Anniversaire d'Harry Potter: où est passée la magie?

Vingt ans après y être débarqués pour la première fois, les interprètes de Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger repoussaient ce week-end la porte de Poudlard pour une réunion fort attendue. Voici cinq choses à retenir de l’émission spéciale Harry Potter 20th Anniversary : Return To Hogwarts, un moment de télé fort sympathique, mais chiche en magie.

Une erreur qui fait jaser

Les fans s’en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, se moquant d’une bévue de la production. Lors d’un segment relatant l’enfance de l’actrice Emma Watson, on a utilisé une photo d’une fillette coiffée d’oreilles de Mickey Mouse. C’est mignon. Et une bonne idée, compte tenu du sujet. Le problème ? C’est Emma Roberts – et non Emma Watson – qui apparaît sur le cliché. Une erreur de Moldu, visiblement.

Un simple frisson

Photo courtoisie

Oui, on frissonne en entendant à nouveau le thème musical de Harry Potter, en revoyant le trio de héros réunis et en revisitant le quai 9 3⁄4 ou encore le bureau du professeur Dumbledore. Mais ce frisson, aussi plaisant soit-il, ne devient jamais réelle extase. La magie des romans – et des films – serait-elle éteinte ? Pas nécessairement. Mais cette émission spéciale, déployée sur la plateforme Crave le week-end dernier, n’a rien de révolutionnaire ni de bien instructif. Il est certes agréable de revoir Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson se remémorer leurs souvenirs de tournage, mais le fan moyen n’y apprendra que très peu de nouvelles informations.

J.K. Rowling

Photo WENN

Si J.K. Rowling a créé de toutes pièces l’univers fantastique de Harry Potter, elle brille par son absence lors de ces retrouvailles. Décrétée persona non grata à Poudlard (voire même à Hollywood) en raison de propos transphobes tenus en 2020 sur Twitter, l’auteure à succès n’apparaît que très brièvement – une ou deux minutes tout au plus – et par le biais d’images d’archives. Son nom est prononcé à différentes reprises, mais on sent un effort de la part de la production à effacer sa présence, plutôt que d’aborder son absence de front. Un choix discutable, disons.

Moment fort

Photo courtoisie

Ce n’est ni Harry, ni Ron, ni Hermione qui vole la vedette de cette émission spéciale, mais bien Helena Bonham Carter. Que ce soit en brandissant la prothèse dentaire qui lui permettait de devenir Bellatrix Lestrange devant la caméra ou encore la lettre d’amour que lui avait rédigée Daniel Radcliffe à l’époque, l’actrice britannique apporte une énergie contagieuse – et délicieusement décalée – à une émission qui se prend parfois trop au sérieux.

Des deuils difficiles

Photo Collection Christophel

C’est dans un de ses passages plus sombres que Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts devient le plus mémorable. Car on s’émeut sincèrement d’entendre acteurs et artisans se remémorer leurs camarades disparus tels que Alan Rickman (Severus Snape), Richard Harris (Albus Dumbledore) ou encore Helen McCrory (Narcissa Malfoy). Un hommage franchement bien mérité pour eux qui ont laissé leur marque indélébile sur le cœur des fans de Harry Potter.

▶ Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts est disponible sur Crave.