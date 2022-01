Qualinet souhaite embaucher 938 employés pour lutter contre le virus

L’entreprise Qualinet, qui a lancé un cri d’alarme pour pourvoir « en urgence » près de 1000 postes de travailleurs affectés principalement à la désinfection de sites du réseau de la santé et des commerces essentiels, est toujours en recrutement.

En quelques jours, Qualinet a été en mesure de pourvoir près de 400 postes à l’échelle du Québec sur une possibilité de 938, et ce, depuis le 24 décembre dernier.

« Il reste 538 postes à combler au total. On est satisfait de la réponse du public, mais c’est certain qu’on en veut plus. Durant la période des Fêtes, les gens ont répondu en grand nombre et cela nous a donné un coup de main », a affirmé Roger Vigneault, directeur des opérations.

Désinfection

Selon lui, la demande provient principalement des établissements de santé, des résidences pour personnes âgées, des écoles et des commerces offrant des services essentiels et qui ont des besoins à combler au niveau des activités de désinfection.

« La demande a explosé. Ça n’arrête pas. Jusqu’à présent, on a été en mesure de servir tous nos clients. Ça va bien de ce côté-là, mais avec les cas qui ne font qu’augmenter, on n’a pas le choix de prévoir », a-t-il ajouté.

Qualinet réitère donc son appel à tous les gens disponibles au Québec, incluant les étudiants en congé et les personnes retraitées, pour travailler à combattre en urgence le variant Omicron.

Salaire avantageux

Les candidats doivent avoir obtenu deux doses de vaccin.

« Ce sont des salaires très intéressants qui vont jouer autour de 23 $ l’heure », a dit M. Vigneault.

Avec les heures supplémentaires, le taux horaire peut grimper jusqu’à 35 $, souligne-t-il.

La formation est offerte par l’entreprise. Qualinet fait face à une importante croissance des demandes corporatives et institutionnelles liées à la désinfection et à l’assainissement d’immeubles appartenant aux organisations souvent considérées comme essentielles, telles que les hôpitaux, les CHSLD et autres édifices à vocation sociale.

Les personnes intéressées peuvent contacter Qualinet par courriel à rhquebec@qualinet.ca. L’entreprise reste active dans son marché principal, qui est la gestion des dégâts d’eau, des incendies, des drames et de tout genre de sinistre.

« Qualinet s’attend à une recrudescence majeure de la demande pour ses services de désinfection et d’assainissement des conduits de ventilation, si la tendance observée se maintient », a ajouté le directeur des opérations.

M. Vigneault poursuit en disant que ces emplois sont sécuritaires et valorisants. Qualinet recrute dans toutes les régions du Québec.