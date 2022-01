Saut à ski : le retour en force du Québec

Menacé d’être écarté du giron olympique après les Jeux de 2010 à Vancouver, le saut retrouve peu à peu ses lettres de noblesses après les grandes années du Québec Air Force.

Dernier porte étendard de ce Québec Air Force, Nicolas Fontaine a largement contribué à la renaissance de son sport et il est très heureux de pouvoir vivre ce grand retour de la Coupe du monde à Québec. Le Relais accueillera, demain, une première étape de la Coupe du monde depuis 1995.

«C’est le fun de faire partie du retour du ski acrobatique au Lac-Beauport avec toute la gang, a exprimé l’Olympien des Jeux de 1994, 1998 et 2002. Ce n’était pas drôle après les Jeux de 2010. Il n’y avait aucune rampe d’eau au Canada, de moins en moins d’athlètes et de Coupe du monde et on parlait de sortir les sauts des Jeux au profit du slopestyle.»

«On doit donner crédit à la Russie et à la Biélorussie qui ont puisé dans leur fort bassin de gymnastes pour recruter des sauteurs, de poursuivre Fontaine qui a remporté le titre mondial en 1997 et le Globe de cristal de 1997 à 2000. Leurs succès ont permis d’ajouter des étapes à la Coupe du monde. Il n’y a jamais eu autant d’athlètes. Le saut a toujours été une discipline spectaculaire.»

De concert avec Rémi Bélanger qui a notamment recruté Marion Thénault qui a gravi les échelons à un rythme fou et qui peut aspirer à un podium, demain, au Relais, après avoir signé sa première victoire en carrière à sa première saison de Coupe du monde l’an dernier, Fontaine a déniché de jeunes talents.

«Nos athlètes sur l’équipe NextGen connaissent du succès en Coupe du monde, mais nous avons aussi une très bonne relève avec l’équipe du Québec, raconte Fontaine. Les plus vieux retournent dans les clubs pour motiver les jeunes et ils les entraînent l’été. Mon mentor Dmitriy Kavunov qui m’a coaché avec l’équipe canadienne et qui dirige maintenant l’équipe chinoise m’a toujours dit de m’occuper des jeunes. Je n’ai jamais oublié ces paroles.»

Fontaine et Bélanger ont débuté en 2014 avec la mission de rebâtir le programme. Ils travaillent avec les athlètes actuels de l’équipe NextGen depuis l’âge de huit ans. «C’est une méga surprise qu’ils cognent déjà à la porte des Jeux olympiques, avoue Bélanger qui a évolué sur la scène internationale du trampoline de 2005 à 2014. On visait les Jeux de 2026 et il s’agirait d’un bonus si un ou deux se qualifiaient pour Pékin en plus de Marion et de Lewis (Irving). On a pris notre temps pour ne pas brusquer leur développement et l’effet de groupe a contribué à leur amélioration.»

Bélanger est très optimiste pour l’avenir. «Les skieurs de l’équipe du Québec sont meilleurs au même âge que ceux de NextGen, affirme-t-il. Avec la perspective que le saut soit abandonné, il fallait trouver des solutions et on a pris les bouches doubles.»

Rampes d’eau

Les rampes d’eau représentent le fer de lance dans le développement des espoirs. Le Centre AcrobatX Yves Laroche situé au Relais a permis de développer la génération

actuelle de sauteurs. Le Centre aura droit à une cure de jeunesse à compter de cet automne, un an plus tard que prévu. «En raison de la COVID-19 et de l’augmentation importante du coût des matériaux, les travaux ont été repoussés, a souligné Fontaine. Il y aura des rampes temporaires pour les plus jeunes cet été et les athlètes de l’équipe nationale iront s’entraîner à Park City (Utah) comme ce fut le cas l’été dernier. Les infrastructures expliquent nos succès.»

