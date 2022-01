Un homme dans la trentaine porté disparu à Saint-Robert-Bellarmin

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 34 ans porté disparu depuis lundi après-midi en Estrie.

Mathieu Poulin a été vu pour la dernière fois le 17 décembre, vers 11 h, alors qu’il faisait le plein d’essence dans une station-service de Saint-Robert-Bellarmin. Il se déplacerait en véhicule, un Nissan Murano noir de 2006, immatriculé M53 XJM et il pourrait se trouver dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, selon les informations communiquées par la SQ.

L’homme mesure 1,80m, pèse 76 kg et a les yeux et les cheveux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à capuchon noir « Head Rush » avec écriture blanche et des pantalons noirs.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a mentionné la SQ.

Toute personne qui apercevrait Mathieu Poulin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

