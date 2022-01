Une année en dents de scie pour nos jeunes entreprises

Malgré une année en dents de scie marquée par la pénurie de talents, nos jeunes entreprises ont réussi à rebondir ces derniers mois grâce à des investissements records de plus de trois milliards de dollars en capital de risque.

« C’est une année en dents de scie ! Des baisses post-pandémiques importantes, suivies de trimestres d’investissements records, le résultat de rattrapage pour l’ensemble de l’écosystème québécois », résume Geneviève Tanguay, PDG d’Anges Québec.

« Nous avons du capital, toutefois le talent est rare, et cela est un réel casse-tête pour les entrepreneurs », ajoute-t-elle.

D’après Guillaume Caudron, PDG de Réseau Capital, la pénurie de main-d’œuvre donne aussi des maux de tête aux grands fonds parce que leurs entreprises en portefeuille ont maintenant du mal à trouver leurs employés.

« À la mi-décembre, Inovia Capital cherchait 3239 personnes dans ses 57 entreprises en portefeuille, par exemple, sur son site web », illustre-t-il.

L’année Coveo

Alors qu’une firme comme Coveo a réussi son entrée en Bourse de 215 millions $, d’autres qui y sont déjà comme Lightspeed et Nuvei ont perdu des plumes après avoir été attaquées par des rapports de vendeurs à découvert.

Qu’à cela ne tienne, les investisseurs québécois ont gardé le cap.

« On atteindra les 3 milliards $ d’ici la fin de l’année, donc on atteindra trois fois les montants investis en 2020 », illustre Guillaume Caudron.

« Ça s’enligne pour une année record pour le montant en dollars investis au Québec, mais pas le nombre de transactions », précise Andrew Popliger, Associé et leader national, technologie, PwC Canada.

Pour Luis Cisneros, professeur d’entrepreneuriat et directeur de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal, 2021 aura été l’année de la jeune entreprise d’études consommateurs géolocalisées Potloc.

« L’entreprise est leader dans son domaine. Ils ont levé 20 millions en séries A », conclut-il.

Pour le fondateur du Startupfest, Philippe Telio, RenoRun et Paper ont le vent dans les voiles, et l’année 2022 sera celle de dcbel, SPARK Microsystems, nPlex, Eli Health, Wrk, Axi, Nord Quantique et YPC (Agritech).

Voici quelques entreprises du Québec inc. qui ont fait l’actualité en 2021

AlayaCare

Capture d'écran AlayaCare­­.com

► Soins à domicile

La firme a réussi à amasser plus de 225 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021. AlayaCare possède des bureaux à Montréal, à Toronto et en banlieue de Sydney, en Australie.

Dialogue

Capture d'écran

► Télémédecine

La jeune entreprise a réussi son entrée en Bourse en mars dernier. Le conseil d’administration de Dialogue est présidé par Paul Desmarais III, qui est très actif dans le monde des fintechs avec Portag3 Ventures et Diagram.

QScale

Capture d'écran

► Agriculture et technos

L’entreprise, qui veut bâtir de puissants centres de calcul et se servir de la chaleur produite pour faire pousser des fruits et des légumes, a amassé 145 millions de dollars pour ses projets.

Coveo

Capture d'écran COVEO.com

► Intelligence artificielle

À la mi-novembre, l’entreprise de Louis Têtu, qui n’en est pas à ses premières armes, a réussi son entrée à la Bourse de Toronto. Le titre de la compagnie sous le symbole CVO a eu un gain de 20 % à ses premiers souffles boursiers.

PayFacto

Capture d'écran payfacto.com

► Solutions de paiement

L’été dernier, la techno a annoncé un investissement en actions pouvant atteindre 150 millions de dollars mené par la firme américaine Flexpoint Ford. Son fondateur, Martin Leroux, est à la tête de la firme.