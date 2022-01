Une croisière interrompue à Lisbonne en raison d’un foyer de COVID-19

Près de 3 000 passagers d’un navire de croisière, en majorité allemande, ont été débarqués lundi à Lisbonne au lieu de repartir pour l’archipel espagnol des Canaries après plusieurs cas de COVID-19 à bord, ont annoncé les autorités portugaises.

Les premiers passagers testés négatifs ont commencé à débarquer lundi à l’aube pour être acheminés en bus « vers l’aéroport de Lisbonne afin de regagner leur destination d’origine », a indiqué à l’AFP Diogo Vieira Branco, capitaine du port de Lisbonne et commandant de la police maritime de la capitale portugaise.

L’opération d’évacuation de l’AIDAnova devait se terminer lundi après-midi.

Le navire, qui avait accosté mercredi à Lisbonne en provenance de La Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne, transportait quelque 2 844 passagers et 1 353 membres d’équipage. Il devait rejoindre les Canaries après une escale sur l’île portugaise de Madère.

Mais, après le signalement des premiers cas dès mercredi, la compagnie AIDA Cruises a décidé dimanche de mettre fin à la croisière « dans l’intérêt de la sécurité et de la santé de ses passagers et de son équipage », a indiqué à un porte-parole à l’AFP.

Au total, quelque 68 personnes ont été déclarées positives lundi à bord du navire, parmi lesquels 60 membres d’équipage.

« Ils ont essayé de trouver des remplaçants pour les membres d’équipage et ils n’ont pas pu les trouver. Donc nous n’avions aucune chance de partir », a témoigné à l’AFPTV Ulla Lingnau, une passagère débarquée lundi.

Ceux qui ont été testés positifs sont « asymptomatiques ou présentant des symptômes légers », a précisé le capitaine du port de Lisbonne, en précisant que la plupart avaient été accueillis dans des hôtels de la ville pour y respecter une quarantaine.

Les passagers de plus de 12 ans et l’équipage étaient tous « complètement vaccinés » et testés deux fois avant d’embarquer à bord du navire de croisière, selon la compagnie maritime.

L’AIDAnova, mis en service en 2018, ayant une capacité de près de 5 200 passagers selon sa fiche technique, doit quitter le port de Lisbonne mercredi après-midi.

La prochaine croisière est prévue le 15 janvier prochain au départ de l’île de La Palma aux Canaries.

