Zéneb Blanchet crée librement

Les étoiles se sont alignées pour Zeneb Blanchet. Celle qui a récemment fêté ses 18 ans peut être vue en tête d’affiche de la série Lou et Sophie (ICI Tou.tv Extra) et au sein de la distribution principale d’Audrey est revenue (Club illico).

Bien que différentes, ses participations à ces deux productions d’ici lui ont permis de créer de l’art librement, comme elle se plaît à le dire.

Dans la série Lou et Sophie, Zeneb Blanchet prête ses traits à Sophie aux côtés de Jade Charbonneau, qui donne vie à Lou. Son personnage est en quête d’indépendance et d’aventures qu’elle souhaite vivre avec sa grande amie.

« Avec Sophie, j’ai redécouvert des parties de mon adolescence que je n’avais pas nécessairement vécues de cette manière, confie Zeneb Blanchet. C’était une grande prise de liberté ; on nous a vraiment fait confiance, à Jade et à moi, pour tenir sur nos épaules Lou et Sophie. »

Plongée entre l’adolescence et l’âge adulte, Sophie appartient pleinement à sa génération.

« Elle a vraiment le désir de se faire aimer. C’est elle dans le duo qui va aller vers les autres sans se poser de questions. Elle est très spontanée et joviale. Mais on découvre aussi des côtés d’elle plus sensibles. »

L’audace du scénariste Yannick Éthier a particulièrement plu à Zeneb Blanchet. Selon elle, la série dépeint des situations que vivront plusieurs adolescentes.

Une demi-sœur impliquée

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs peuvent aussi découvrir une autre facette du jeu de la jeune comédienne en regardant Audrey est revenue, une comédie dramatique écrite par Guillaume Lambert et Florence Longpré. Cette dernière y défend également le rôle-titre, une jeune femme qui se réveille d’un coma de 16 ans.

Pour Zeneb Blanchet, ce projet a ajouté quelque chose de moins « trash » à ses cordes. Elle y incarne Sarah Gentil, la demi-sœur d’Audrey.

« Elle sait ce qu’elle veut et n’a pas peur d’imposer ses idées. Elle a de la répartie. Elle va un peu tenir la famille, remettre sa mère à sa place et être là pour Audrey... Elle a du caractère », détaille son interprète.

Sur ce plateau aussi, l’actrice a vécu de belles émotions, partageant de multiples scènes avec Florence Longpré et donnant la réplique à Martin David-Peters qui, comme dans Lou et Sophie, joue son père.