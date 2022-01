BARNABEI, Mario



À Lasalle, le 30 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Mario Barnabei, fils de feu Marco Barnabei et de feu Clara Pannunzio.Il laisse dans le deuil son frère Igino et sa soeur Assunta (Pino), son filleul bien-aimé Giancarlo, sa tante Elena ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 janvier 2022 de 14h à 18h, ainsi que le vendredi 7 janvier 2022 dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 7 janvier 2022 à 13h dans la chapelle du complexe.En raison de mesures sanitaires ce sera sur invitation seulement.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Mario Barnabei.