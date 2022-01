À propos du respect de notre langue

Je suis née en 1953. J’ai été témoin de la Révolution tranquille. Actuellement, je suis malheureusement témoin de « l’extinction tranquille ». Ce qui me fait dire qu’on se doit de donner un coup de barre pour renverser la situation du français au Québec. De redonner ses lettres de noblesse à l’éducation, à l’instruction, et surtout à notre histoire. Tous les citoyens du Québec doivent mettre la main à la pâte pour voir renaître l’importance de notre langue commune : le français.

Comme on est plongés dans un océan anglophone, si on ne se respecte pas nous-mêmes en prenant notre situation en main, comment voulez-vous que les autres nous respectent ? Sommes-nous en voie de devenir un gros Nouveau--Brunswick ? Ou encore une future Louisiane ? Je suis très inquiète pour mon petit-fils de deux ans. Dans quelle sorte de Québec vivra-t-il à sa majorité ?

Quand on me demande si c’est vrai qu’on maltraite notre langue, je n’ai d’autre choix que de répondre par l’affirmative. Moi qui ai regardé le dernier Gala de l’ADISQ, j’ai compris par A+B que s’exprimer en français, ce n’est plus au goût du jour, ce n’est plus cool.

Si je m’arrête ensuite à la piètre qualité de certains professeurs de français qui enseignent à nos jeunes et qui font des tas de fautes de sémantique et d’orthographe---, je me pose de grosses questions. Je souligne ici que l’histoire du Québec français est loin d’être une page blanche.

La langue française est présente ici depuis si longtemps, mais il en tient beaucoup à nous pour que cette langue, si riche par ailleurs, soit encore présente à l’avenir. J’ose dire qu’il est minuit moins cinq, et pour que ça bouge, il faut expressément que la relève y trouve un intérêt, et que le gouvernement agisse. Tel est mon constat actuel.

Martyne Morin

Je partage entièrement vos propos. Vu la situation actuelle, si la langue française qui s’est implantée officiellement au Québec avec Samuel de Champlain en 1608 veut se donner des moyens pour perdurer comme langue officielle, il va falloir que des mesures soient prises rapidement, car l’anglicisation évidente de Montréal n’augure rien de bon pour l’avenir.

Souhaitons que le gouvernement caquiste actuel, qui bénéficie, en la personne de Simon-Jolin-Barrette, d’un ministre prêt à bonifier la loi 96 sur le français de manière à l’étendre jusqu’aux cégeps, trouve enfin une oreille dans les hautes instances de son gouvernement.