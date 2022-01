Au moins, on peut voir les jeunes

Si l’on s’en tient aux résultats, il n’y a que du négatif à tirer du récent voyage de trois matchs du Canadien à l’étranger. Mais il aura au moins permis d’évaluer les jeunes de l’organisation.

C’est d’ailleurs tout ce qu’il y a de bon concernant l’équipe en ce moment. Les nombreuses absences causées par les blessures et la COVID-19 donnent la chance à Jeff Gorton de mieux connaître ses jeunes joueurs, d’avoir une bonne indication de ce qu’ils pourront accomplir dans le futur.

Un joueur s’est particulièrement illustré dans ce voyage : le gardien Samuel Montembeault. Il a reçu près de 40 lancers à tous ses départs. Chaque fois, il aurait pu se voir décerner une étoile.

C’est extraordinaire ce qu’il accomplit dans les circonstances. Garder le moral, chercher à se mettre en évidence, continuer à se battre sans se plaindre, sans faire de gros yeux à ses défenseurs.

Son but, c’est clairement de rendre plus difficile la décision du Canadien au retour des gardiens réguliers. Même s’il est en ce moment quatrième sur l’échiquier de l’équipe, derrière Carey Price, Jake Allen et Cayden Primeau.

L’attaquant Rafaël Harvey-Pinard m’a aussi impressionné par sa fougue. Il est le premier sur la rondelle, il patine bien et semble avoir beaucoup d’énergie. Il pourrait devenir un favori de la foule.

Mais j’aimerais en voir plus de Ryan Poehling. Qu’il enfile ses bottes de travail à chaque match.

Donner espoir aux partisans

Le nouveau directeur général du Canadien, « l’assistant » de Jeff Gorton, devrait finalement être choisi dans une dizaine de jours, peut-être moins.

On voit beaucoup circuler la fameuse liste de huit ou neuf noms. Le comité présidé par Geoff Molson est censé s’attarder à ce dossier cette semaine. Je pense que le processus va s’accélérer.

En ce moment, le Canadien est dernier dans l’Est. Au classement général, la seule équipe qui est moins bien classée que Montréal, ce sont les Coyotes de l’Arizona...

On ne peut pas terminer la saison sans donner un peu d’espoir aux partisans du club.

Patrick Roy, le plus populaire

À l’exception de Patrick Roy, aucune autre personne dont le nom figure sur la liste des candidats n’a parlé. Avec raison. Pourtant, ils rêvent tous de devenir le directeur général de cette équipe.

Patrick a rapidement démontré son souhait d’être rencontré et éventuellement choisi par le Canadien. Mais les autres ont peur de brûler leurs cartes. Même Patrick, depuis sa sortie publique, n’est plus revenu sur le sujet.

Mais je suis convaincu qu’il sera rencontré. Parce qu’il est le candidat le plus populaire au Québec.

Suzuki et Romanov, les indispensables

À moins d’autres changements dans le calendrier, le CH reviendra au jeu le 12 janvier. Mon souhait, c’est que d’ici là, Gorton se soit finalement entendu avec Price, à savoir s’il désire rester avec l’équipe ou s’il préfère partir.

Il faudra aussi que Gorton établisse une liste des joueurs indispensables aux succès du Canadien. De l’extérieur, il semble évident que ce sont les jeunes. Je pense à Nick Suzuki et Alexander Romanov, surtout. Il ne semble pas y avoir d’autres intouchables au sein de l’organisation.

Bien sûr, les joueurs repêchés qui se trouvent dans les rangs juniors ou universitaires sont plus difficiles à évaluer. Mais Gorton doit avoir une bonne idée de qui il doit garder parmi les joueurs actuellement avec le grand club.

Gorton n’a pas à s’asseoir avec chacun d’eux. Il peut prioriser ceux qui ont des clauses de non-échange dans leurs contrats.

C’est le cas de Brendan Gallagher, le joueur qui, pour moi, aura le plus de valeur dans une transaction, avec Price.

– Propos recueillis par Jessica Lapinski

Les échos de Bergie

Ducharme fait face à la musique

Dominique Ducharme pourrait facilement trouver des excuses aux nombreuses défaites du Canadien. Mais non, il fait toujours face à la musique. Jamais il ne critique un joueur, jamais il ne critique l’organisation.

Pourtant, il pourrait être tentant pour lui de dire, après un match : « Vous voyez l’équipe que j’ai en main ? Vous voyez mes effectifs ? » Mais jamais il n’en fait mention.

C’est tout à son honneur. Il sait que son poste est peut-être en danger, mais il ne se plaint pas. Je ne sais pas s’il demeurera l’homme de Jeff Gorton, mais j’espère que l’organisation sera reconnaissante à son endroit.

Le Canadien n’aide pas Suzuki

Le Canadien n’aide pas Nick Suzuki en lui faisant passer 24 ou 25 minutes sur la patinoire.

Photo AFP

Je me souviens d’une saison très difficile, alors que j’étais entraîneur-chef des Nordiques. Je pouvais compter sur un joueur comme Joe Sakic, mais jamais il ne disputait autant de minutes.

Cependant, il jouait dans les moments les plus importants offensivement. Je ne sais pas pourquoi le Canadien continue d’utiliser Suzuki en désavantage numérique. Ça ne fait que l’épuiser. On l’a vu face aux Panthers : il a effectué un mauvais changement parce qu’il était fatigué.

Faire jouer un jeune en avantage et en désavantage numérique dans la Ligue nationale, c’est trop. Il devrait se concentrer sur les supériorités d’un joueur pour l’instant.

Même Sidney Crosby, à ses débuts, n’avait pas autant de temps de glace. Mais il était toujours frais et dispos pour les avantages numériques.