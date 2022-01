Bienvenue à DG Académie!

Le Canadien est vraiment dur à battre, ces temps-ci ! Pas sur la glace, évidemment, mais au chapitre des communications. On se croirait dans une émission de téléréalité intitulée, DG Académie, et on assiste à de nouveaux épisodes chaque semaine.

Quand on dit qu’à Montréal, c’est différent, on en a une autre preuve. Après les congédiements de Marc Bergevin, de Trevor Timmins et de Paul Wilson, on pensait qu’on annoncerait la nomination d’un directeur général dans les semaines suivantes.

Finalement, on a créé un nouveau poste de vice-président hockey pour Jeff Gorton, ce qui a étonné tout le monde, d’autant plus que le patron hockey du Canadien est un Américain unilingue anglophone.

Déjà là, ça a fait beaucoup jaser pendant que l’équipe accumulait les défaites. Puis, pour éclairer Gorton dans sa quête d’un directeur général, on a annoncé deux semaines plus tard que Bob Gainey allait se joindre à lui et à Geoff Molson dans un comité de sélection. Peu après, on a appris qu’un des copropriétaires du Canadien, Michael Andlauer, se joignait au groupe.

Comme on ne parlera pas des défaites du Canadien pendant la pause forcée de 12 jours, quoi de mieux que d’annoncer la liste officielle des candidats au poste de directeur général et qu’ils seront tous rencontrés virtuellement à compter de mercredi par le comité de sélection via l’application Zoom.

Ailleurs, on travaille discrètement, puis on annonce la nomination d’un directeur général. À Montréal, on sait qu’il y a eu un premier tri et on connaît la liste des prétendants au poste qu’occupait Marc Bergevin.

Roulements de tambour, voici nos vedettes ; Patrick Roy, Daniel Brière, Mathieu Darche, Stéphane Quintal, Émilie Castonguay, Danièle Sauvageau, Kent Hugues, Marc Denis et Roberto Luongo.

Tous de bons candidats

Sérieusement, ce sont tous d’excellents candidats et l’heureux élu, ou l’heureuse élue, sera probablement le meilleur complément aux qualités de Gorton, tout en affichant une certaine complicité.

On sait déjà qu’il y aura élimination de plusieurs d’entre eux après ces premières rencontres. La grande finale de notre télésérie suivra par la suite avec un deuxième tour d’interviews.

Les candidats sauront certainement présenter leurs atouts en rencontre virtuelle, mais malheureusement, ce ne sera pas comme une rencontre face à face. Dans ce genre de réunion d’une heure ou deux, on sert le café, mais parfois, on se découvre des atomes crochus, on prend le souper ensemble, une étincelle se produit et la réunion de deux heures en devient une de cinq heures.

Ça peut changer la donne, mais ça n’arrivera pas au premier tour en raison des restrictions gouvernementales et peut-être même pas au deuxième tour, puisqu’il faut régler ce dossier dans les prochaines semaines. Zoom a ses limites et il faut avancer.

Ça commence à presser. Le nouveau directeur général devra se familiariser avec l’organisation et pour prendre les bonnes décisions concernant l’avenir de l’équipe, plus rapidement on procédera à la nomination, mieux ce sera.

Scénario unique

Entretemps, cette série de téléréalité tient tout le Québec en haleine.

Honnêtement, je n’ai jamais vu quelque chose du genre dans le hockey. On connaît la liste actuelle et le Canadien laissera probablement couler la liste des finalistes avant les autres entrevues.

Je ne sais pas qui a concocté ce plan de communication, mais c’est réussi. Le Canadien fait les manchettes pour autre chose que sa fiche de 7-23-4, son différentiel de buts de -50 et ses multiples problèmes de santé.

La pandémie complique non seulement l’évaluation des joueurs, mais aussi le processus de sélection du directeur général. C’est la nouvelle réalité de 2022. On sait que la saison est foutue, mais au moins, il y a du suspense chez le Canadien.

Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

La COVID chez les Théodore

La famille Théodore a été frappée de plein fouet par la COVID-19. Ma femme, Stéphanie l’a eue d’abord, puis ce fut à mon tour. Heureusement que nous étions vaccinés, car les symptômes auraient été pires. Pour nous, ce fut comme une grosse grippe. J’ai passé deux jours et demi complètement assommé. Je me levais le matin, je me recouchais vers 10 h et je me réveillais vers 15 h. À 20 h, j’étais K.O. Je n’ai pas toussé, mais j’avais des frissons et de la fièvre. Stéphanie toussait et avait mal à la gorge. Ma plus jeune fille avait un peu de fièvre, mais elle avait quand même de l’énergie. Ma plus vieille n’a pas eu de symptômes. J’en suis presque complètement remis, mais je suis encore fatigué.

Le souvenir de Connor Bedard

Photo d'archives, Didier Debusschère

Ce n’est pas évident de gérer des entreprises ou des événements dans les conditions actuelles. Je suis extrêmement triste pour tous ces jeunes qui étaient au Championnat du monde junior en Alberta et qui ont dû rentrer chez eux. Pour ceux qui ont 19 ans, ils n’auront plus jamais la chance de revivre une telle expérience. Au moins, on a eu la chance de voir à l’œuvre, le jeune Connor Bedard. Quel talent ! Marquer quatre buts dans un match dans un tel tournoi, c’est extraordinaire, même si c’était contre l’Autriche. Au départ, ça prend un joueur exceptionnel pour jouer à 16 ans dans ce tournoi. Il a la maturité, la confiance et le talent pour devenir un grand joueur.

Les Olympiques aussi

Photo d'archives, AFP

Je me souviendrai toujours de cette performance de Connor Bedard, mais qui sait ce qu’on rate avec l’absence du Canada au tournoi de hockey olympique. S’il y avait eu pandémie en 1972, on n’aurait jamais vu le but de Paul Henderson, ou en 1987, celui de Mario Lemieux aidé de Wayne Gretzky. Je salivais à l’idée de voir Connor McDavid et Sidney Crosby représenter le Canada aux Jeux olympiques. Espérons au moins que les jeux auront lieu comme prévu et que les autres athlètes de sports d’hiver pourront réaliser des exploits et nous en mettre plein la vue.