Compensation de 10 000 $ pour les élèves externes d’un pensionnat autochtone

Le processus de réclamation du règlement Gottfriedson a été lancé mardi afin d’offrir un dédommagement aux mauvais traitements qu’ont subis les dizaines de milliers d’anciens élèves externes des pensionnats autochtones.

En collaboration avec les survivants, les descendants et leurs avocats, le Canada a travaillé à l'élaboration d'une résolution durable et significative pour des dizaines de milliers d'élèves externes qui ont fréquenté un pensionnat.

Selon les termes de l'accord, tous les élèves externes admissibles recevront une compensation individuelle de 10 000 $ pour avoir fréquenté un pensionnat autochtone en tant qu'élève externe.

Le règlement prévoit également 50 millions $ pour la création d'une société de revitalisation des élèves externes, une société à but non lucratif dirigée par des Autochtones, qui soutiendra les activités de guérison, de bien-être, d'éducation, de langue, de culture, d'héritage et de commémoration pour les survivants et leurs descendants.

«Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones constituent une partie tragique et honteuse de l'histoire du Canada, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est profondément engagé à faire progresser la réconciliation et la guérison des anciens élèves externes des pensionnats autochtones et de leurs descendants», avait déclaré l’ex-ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, lorsque la Cour fédérale a approuvé la convention de règlement, l’automne dernier.

Environ 12 000 à 20 000 élèves externes étaient en vie au 30 mai 2005.

Le nouveau ministre, Marc Miller, s’est dit heureux, mardi, de voir le lancement officiel du processus de réclamation. «Ce processus vise à minimiser toute probabilité de retraumatisme pendant que les élèves externes survivants traversent leur processus de guérison», affirme-t-il.

Le Canada a mis en place des services de santé pour les survivants et leurs familles. Des intervenants peuvent aider ceux qui veulent parler, qui sont en détresse, qui ont une forte réaction émotionnelle ou des souvenirs douloureux.

Le service d'assistance téléphonique Espoir pour le mieux-être est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour offrir des conseils et une intervention en cas de crise. Il suffit de composer le 1 855-242-3310 ou en se connectant à la messagerie en ligne sur espoirpourlemieuxetre.ca.

