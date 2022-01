Des milliers de jeunes privés de leur discipline préférée

Plusieurs organisations attendent avec impatience de savoir quand le gouvernement permettra un retour au jeu des milliers de jeunes qui ont dû ranger leurs patins, souliers de danse ou maillot de compétition depuis le resserrement des mesures sanitaires.

Depuis le 26 décembre, toute compétition ou tournoi à l'intérieur sont annulés et, depuis le 31 décembre, tous les sports intérieurs en groupe sont interdits.

Pour plusieurs il s’agit d’un sentiment de déjà vu, puisque le gouvernement du Québec avait imposé les mêmes mesures l’an dernier à pareille date.

Parmi les jeunes sportifs et les associations, on sent la déception, surtout que, selon le président de Hockey Bas-Saint-Laurent, Guylain Raymond, des efforts avaient été déployés pour assurer un environnement sécuritaire et dans le respect des mesures sanitaires.

«Tous les bénévoles, tous les joueurs et les joueuses et même le personnel d’encadrement, tout le monde respectaient les mesures. Tout le monde avait ses doses de vaccin. Il y a vraiment eu un effort collectif dans la province pour rester sur la patinoire», a confié M. Raymond.

Les organisateurs restent confiants puisqu’ils ont connu la même situation l’an dernier et connaissent maintenant les protocoles de retour au jeu ou à l'entrainement.

L’an dernier, la ministre des Sports, Isabelle Charest, a été vivement critiquée lors de la suspension des sports. Plusieurs organisations lui reprochaient de ne pas avoir maintenu la communication pendant cette période difficile. Cette année, selon Hockey Québec, l’information circule beaucoup mieux.

«Il y a vraiment un bon canal de communication entre les gens de Hockey Québec et le ministère et c’est excellent pour tout le monde», a confirmé Guylain Raymond.

Il faut dire que les déceptions s’accumulent depuis mars 2020 et la reprise est vivement attendue.

«On veut que les tournois reviennent, on veut qu’il y ait des championnats régionaux et même provinciaux, c’est important!», a ajouté le président de Hockey Bas-Saint-Laurent.

